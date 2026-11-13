Frische Zahlen von:Aviva, Land Securities, Bechtle, Generali und Richemont
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Italien: Generali Group, Q3-Zahlen
07:15 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)
07:30 Uhr, Deutschland: Bechtle, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Land Securities, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Aviva, Q3-Umsatz
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 10/26
08:00 Uhr, Deutschland: Großhandelspreise 10/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26
08:00 Uhr, Deutschland: Insolvenzen 8/26
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q3/26 (vorab)
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeugerpreise 10/26
08:30 Uhr, Schweiz: Importpreise 10/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
09:30 Uhr, Polen: BIP Q3/26 (vorab)
10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 9/26
10:00 Uhr, Frankreich: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26
11:00 Uhr, EU: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 9/26
11:00 Uhr, EU: Beschäftigung Q3/26 (vorab)
14:00 Uhr, Polen: Handelsbilanz 9/26
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 10/26
17:00 Uhr, Russland: BIP Q3/26 (vorab)
17:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 10/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 13.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 01:00 EUR EU leaders summit 07:15 EUR Rede von Sleijpen der EZB 07:50 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 08:10 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:00 EUR Beschäftigungsänderung (Quartal) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 16:50 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 18:00 USA FOMC Mitglied Daly Rede
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