Zefiro Methane gibt die Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt

Sequenzielle Umsatzsteigerung von 31 % auf 12,1 Millionen $, während die übernommene Viking-Flotte weiter ausgebaut und zunehmend eingesetzt wird

BRADFORD, PENNSYLVANIA / 12. November 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) („das Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“), ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das auf die Wartung, Sanierung und Verfüllung verwaister und ausgedienter Öl- und Gasbohrlöcher zur Reduzierung von Methanemissionen spezialisiert ist, hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 zum 30. September 2026 gemeldet. Alle Zahlen sind US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Betriebliche Höhepunkte des 1. Quartals des Geschäftsjahres 2027 und danach:

• Generierung eines Quartalsumsatzes von 12,1 Millionen $ – eine sequenzielle Steigerung von 30,7 % gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026

• Sequenzielle Steigerung des Bruttogewinns von 43,1 % auf 2,5 Millionen $, während sich die Bruttomarge von 18,6 % im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 20,4 % erhöhte, der Nettoverlust von 2,8 Millionen auf 2,4 Millionen $ sank und das bereinigte EBITDA mit 0,1 Millionen $ positiv ausfiel – eine sequenzielle Verbesserung um 0,7 Millionen $

• Hochfahren der von Viking Well Service erworbenen Ausrüstungsflotte auf einen Umsatz von etwa 1,5 Millionen $ in den Monaten August und September 2026

• Erhalt des Zuschlags für den staatlich finanzierten Bohrlochverfüllungsvertrag im Wert von 11,5 Millionen $, wobei die Arbeiten voraussichtlich bis Juni 2029 andauern sollen

• Ausweitung des Auftragsbestands an staatlichen Bohrlochverfüllungsprojekten (ohne den privaten Sektor) auf etwa 40 Millionen $ mit einer Laufzeit bis Juni 2029, was eine starke Umsatzsichtbarkeit zur Unterstützung einer hohen Auslastung der Bohranlagen bietet

• Unterstützung bei der Entwicklung des neuen Protokolls von Isometric zur Verfüllung verwaister Bohrlöcher, das nach seiner Fertigstellung voraussichtlich dazu führen wird, dass Zefiro wieder Emissionszertifikate aus der Verfüllung verwaister Bohrlöcher generieren kann.

• Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung im Oktober 2026 mit Bruttoerlösen in Höhe von etwa 5,0 Millionen CAD.

Kommentar des Managements

Catherine Flax, Interim Chief Executive Officer von Zefiro, sagte: „Zu Beginn des Geschäftsjahres 2027 haben wir zwei Prioritäten gesetzt: die Viking-Flotte vollständig in Betrieb zu nehmen und die größte vertraglich vereinbarte Pipeline in unserer Geschichte in Umsatz umzuwandeln. Das erste Quartal brachte bei beiden Punkten Fortschritte. Der Umsatz stieg gegenüber dem vierten Quartal um 31 % auf 12,1 Millionen $ und die von Viking Well Service erworbene Ausrüstung lief erwartungsgemäß weiter an, während unsere Crews erstmals in Indiana und Michigan eingesetzt wurden.

„Die Profitabilität hat sich in die richtige Richtung entwickelt, obwohl wir nach wie vor deutlichen Raum für Verbesserungen sehen. Die Bruttomarge verbesserte sich von 18,6 % im vierten Quartal auf 20,4 %, unser Nettoverlust verringerte sich um 0,4 Millionen $ und das bereinigte EBITDA kehrte in die Gewinnzone zurück. Unsere direkten Betriebskosten spiegeln nun eine größere Flotte und Feldbelegschaft als noch vor einem Jahr sowie höhere Treibstoffkosten wider, und weiteres Margenverbesserungspotenzial ergibt sich daraus, diese Kapazitäten stärker auszulasten.“

„Wir gehen mit staatlich vergebenen Aufträgen im Wert von etwa 40 Millionen $, die bis Juni 2029 laufen, sowie mit sieben neuen Master Service Agreements mit Unternehmenskunden, die durch die Viking-Übernahme ermöglicht wurden, in das zweite Quartal. Im Oktober haben wir eine Privatplatzierung in Höhe von 5,0 Millionen CAD abgeschlossen, wodurch sich unser Working Capital während der Skalierung erhöht hat.“

„Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 liegt unser Fokus darauf, diese Pipeline bei besseren Margen in Umsatz umzuwandeln und unsere Bohrtürme und Crews voll auszulasten, während wir weiterhin durch Ausführung statt über den Preis Aufträge gewinnen“, sagte Flax abschließend.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027

Der Umsatz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 belief sich auf 12,1 Millionen $ – eine Steigerung von 0,1 % gegenüber den 12,1 Millionen $ im Vorjahresquartal und eine sequenzielle Steigerung von 30,7 % gegenüber den 9,3 Millionen $ im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Ohne 0,3 Millionen $ an im Vorjahresquartal erfassten Verkäufen von Emissionszertifikaten stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 2,8 % – angeführt von einer Steigerung des Umsatzes aus Bohrlochserviceanlagen um 6,2 % auf 7,8 Millionen $ und einem höheren Bauumsatz aus dem ersten CO2-Speicherungsprojekt des Unternehmens, was teilweise durch geringere Zementierungs-, Wireline- und Transportumsätze infolge des Zeitplans von Kundenprogrammen wettgemacht wurde. Die sequenzielle Steigerung spiegelt das Hochfahren der von Viking Well Service erworbenen Ausrüstungsflotte wider, die im August und September 2026 einen Umsatz von etwa 1,5 Millionen $ generierte.

Der Bruttogewinn belief sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 2,5 Millionen $ bzw. 20,4 % des Umsatzes, gegenüber 4,6 Millionen $ bzw. 37,8 % des Umsatzes im Vorjahresquartal. Der Rückgang im Jahresvergleich spiegelt eine größere Feldkostenbasis wider – einschließlich der Bohrtürme und Crews, die durch die Übernahme von Viking Well Service hinzugekommen sind, sowie des Feldpersonals, das Plants & Goodwin im Juni 2026 zur Betreuung neuer Unternehmenskunden eingestellt hat. Dadurch stiegen die Gehälter und Leistungen im Feld von 3,3 Millionen auf 4,2 Millionen $. Hinzu kamen höhere Kosten für Ausrüstungsmiete, Treibstoff sowie Reparatur und Wartung und das Fehlen margenstärkerer Verkäufe von Emissionszertifikaten, die im Vorjahresquartal erfasst wurden. Die Bruttomarge verbesserte sich sequenziell von 18,6 % im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, da das Umsatzwachstum den Anstieg der direkten Betriebskosten übertraf, während die Viking-Flotte und -Crews mit einer höheren Auslastung betrieben wurden.

Die Betriebsausgaben beliefen sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 4,2 Millionen $, gegenüber 2,8 Millionen $ im Vorjahresquartal. Etwa 0,9 Millionen $ der Steigerung entfielen auf nicht zahlungswirksame Posten, da die aktienbasierte Vergütung aufgrund des Vesting (Eintritts der Unverfallbarkeit) von im April 2026 gewährten Restricted Share Units sowie neuer Gewährungen im Juli und September 2026 auf 0,8 Millionen $ anstieg und die Amortisation aufgrund jüngster Ausrüstungszugänge, einschließlich der Viking Well Service-Flotte, auf 1,1 Millionen $ zunahm.

Der Nettoverlust für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 belief sich auf 2,4 Millionen $ bzw. (0,02 $) pro Basis- und verwässerter Aktie, gegenüber einem Nettogewinn von 0,6 Millionen $ bzw. 0,01 $ pro Basis- und verwässerter Aktie im Vorjahresquartal und einem Nettoverlust von 2,8 Millionen $ bzw. (0,03 $) pro Basis- und verwässerter Aktie im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Das bereinigte EBITDA, eine Nicht-IFRS-Kennzahl, lag im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bei 0,1 Millionen $, gegenüber den 2,8 Millionen $ im Vorjahresquartal und einem bereinigten EBITDA-Verlust von 0,6 Millionen $ im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Wartung, Sanierung und Verfüllung verwaister und ausgedienter Öl- und Gasbohrlöcher zur Reduzierung von Methanemissionen spezialisiert hat. Über seine operative Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc., ein Unternehmen für Bohrdienstleistungen in dritter Generation mit einer mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschichte, ist Zefiro entlang des gesamten Lebenszyklus von Bohrlöchern vertikal integriert – von der Messung und Überwachung über Wartung und Sanierung, Verfüllung und Stilllegung von Bohrlöchern sowie Standortwiederherstellung bis hin zur Generierung von Emissionszertifikaten. Das Unternehmen bedient staatliche und privatwirtschaftliche Kunden in 15 US-Bundesstaaten. Weitere Informationen finden Sie unter zefiroglobal.com.

Investor Relations Contact

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(949) 259-4987

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www.mzgroup.us

Verwendung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Angaben zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA, bei denen es sich um Nicht-IFRS-Kennzahlen handelt, für die es keine standardisierte, durch die IFRS vorgeschriebene Definition gibt und die daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind. Das Unternehmen definiert das EBITDA als Nettoergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen und definiert das bereinigte EBITDA als das EBITDA, das zusätzlich um aktienbasierte Vergütungen sowie sonstige nicht operative und einmalige Posten bereinigt wurde, darunter Wertminderungen auf Sachanlagen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen und der Derivatverbindlichkeiten, Verluste aus der Tilgung und Umschuldung von Verbindlichkeiten, Wechselkursgewinne und -verluste sowie Gewinne aus dem Verkauf von Sachanlagen. Das Management ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen – in Verbindung mit der entsprechenden IFRS-Kennzahl – Anlegern und der Unternehmensleitung nützliche Informationen über die finanziellen und geschäftlichen Trends im Zusammenhang mit dem Geschäftsergebnis des Unternehmens liefern, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und von Posten, die nicht für die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens aussagekräftig sind, herausrechnen. Das bereinigte EBITDA weist erhebliche Einschränkungen auf, da es nicht alle Kosten und sonstigen Posten widerspiegelt, die mit dem operativen Betrieb des Unternehmens gemäß den IFRS verbunden sind, darunter Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und die für die Instandhaltung des bestehenden Maschinenparks erforderlichen Investitionskosten. Es sollte zusätzlich zu den gemäß den IFRS erstellten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden und nicht als Ersatz für diese oder als diesen überlegen angesehen werden. Nachstehend wird eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoergebnis (Verlust), der am ehesten vergleichbaren Kennzahl nach IFRS, dargestellt.

Überleitung zum bereinigten EBITDA

(in US-Dollar)

Drei Monate zum 30. September 2026 2025 $ $ Nettogewinn (Verlust) für den Zeitraum (2.427.174) 627.270 Zins- und Finanzierungsaufwand, netto 375.555 410.707 Ertragsteueraufwand 327.000 743.000 Abschreibungen 1.051.597 800.146 EBITDA (673.022) 2.581.123 Aktienbasierte Vergütung 802.622 147.834 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten (1) (214) 3.725 Sonstige nicht operative Posten (2) (1.097) 27.978 Bereinigtes EBITDA (Nicht nach IFRS) 128.289 2.760.660

(1) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen und der derivativen Verbindlichkeit.

(2) Wechselkursgewinne und Gewinne aus dem Verkauf von Ausrüstung.

Hinweis zu Verweisen auf Unternehmen der Zefiro-Gruppe

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der eigenständige Name bzw. Begriff „Zefiro“ insgesamt sowohl auf (i) Zefiro Methane Corp. (eingetragen in der Provinz British Columbia, Kanada) als auch auf (ii) die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht. Ebenso beziehen sich sprachliche Formulierungen in der ersten Person wie „wir“, „unser“ und „uns“ ebenfalls gemeinsam auf Zefiro Methane Corp. und seine Tochtergesellschaften, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext anderweitig hervorgeht.

In Fällen, in denen ein bestimmtes Unternehmen identifiziert werden muss, wird in der Regel der genaue rechtliche Name des betreffenden Unternehmens angegeben (z. B. würde „Zefiro Methane Corp.“ sich ausschließlich auf dieses Unternehmen beziehen und nicht auf eine seiner Tochtergesellschaften).

Diese Konvention dient lediglich der Übersichtlichkeit, um den Anlegern einfache und verständliche Informationen zu vermitteln. Eine umfassende Übersicht über die Tochtergesellschaften von Zefiro Methane Corp., die gemeinsam unter dem Namen bzw. Begriff „Zefiro“ zusammengefasst werden, findet sich im jüngsten MD&A des Unternehmens, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca/ abgerufen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie „geht davon aus“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt“, „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „potenziell“ und ähnlichen Ausdrücken erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Erwartungen hinsichtlich des operativen Betriebs und der Prioritäten des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2027, des Auftragsbestands und der voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auszuführenden Arbeiten, bestehender und erwarteter privater und/oder staatlicher Verträge sowie Master Service Agreements, der erwarteten Vorteile des Erwerbs der Ausrüstung von Viking Well Service und der damit verbundenen Umsatzraten, der Fertigstellung von Methoden zur Berechnung von Emissionszertifikaten und der Fähigkeit des Unternehmens, die Generierung von Emissionszertifikaten wieder aufzunehmen, der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung, der erwarteten Umsätze, Margen und finanziellen Leistung, des Zeitplans und des Umfangs der Projektdurchführung, privater und/oder staatlicher Finanzierungen und Arbeitsgenehmigungen, der Geschäftsmöglichkeiten sowie des künftigen operativen Betriebs. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, darunter die fortgesetzte Verfügbarkeit privater und/oder staatlicher Finanzmittel, erwartete Projektzeitpläne und Arbeitsumfänge, der rechtzeitige Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen, die Verfügbarkeit von Personal und betrieblichen Ressourcen sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der wirtschaftlichen, regulatorischen oder Marktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: (i) ungünstige Wirtschafts- und Marktbedingungen; (ii) Änderungen bei privaten oder staatlichen Finanzierungen, Richtlinien, Vorschriften oder Umweltprogrammen; (iii) Verzögerungen, Änderungen, Kürzungen oder Stornierungen von Verträgen oder Projekten, einschließlich Änderungen hinsichtlich des Zeitplans, des Umfangs, der Finanzierung, der Arbeitsgenehmigungen oder der Zahlungen im Zusammenhang mit dem Auftragsbestand des Unternehmens; (iv) Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs und des Zeitpunkts der im Rahmen der Master Service Agreements genehmigten oder erbrachten Leistungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile aus dem Erwerb der Ausrüstung von Viking Well Service zu realisieren; (v) betriebliche, technische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, arbeitsrechtliche, treibstoff- und ausrüstungsbezogene Risiken, die die Projektdurchführung oder die Kosten beeinflussen; (vi) Finanzierungs-, Liquiditäts- und Working-Capital-Bedarf; (vii) Schwankungen bei Rohstoffpreisen, auf den Märkten für Emissionszertifikate und bei der Nachfrage nach Umweltdienstleistungen, einschließlich Verzögerungen oder Änderungen beim Abschluss der Methodiken für Emissionszertifikate; und (viii) die Abhängigkeit von Kunden, Regierungsbehörden, Auftragnehmern, Lieferanten und anderen Dritten. Weitere Risiken sind im Lagebericht des Unternehmens, im Jahresinformationsformular und in anderen Unterlagen zur laufenden Offenlegung beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Risiken sind nicht erschöpfend. Obwohl die Unternehmensleitung ihre Annahmen für angemessen hält, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die erwarteten Ergebnisse oder Ereignisse wie erwartet oder überhaupt eintreten werden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von Zefiro Methane Corp. dar; sie darf auch nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen oder im Zusammenhang mit einer solchen herangezogen werden.

Erklärung zu externen Investor-Relations-Dienstleistern

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Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanzen

(Angaben in US-Dollar)

Anhang 30. September 2026 (Ungeprüft) 30. Juni 2026 (Geprüft) AKTIVA $ $ Kurzfristige Vermögenswerte Zahlungsmittel 502.889 1.093.767 Forderungen 24,25,27 6.945.175 6.435.801 GST/HST-Forderungen 248.746 231.288 Vorausbezahlte Aufwendungen 8 451.373 436.010 Ertragsteuerforderungen 82.224 82.224 Summe kurzfristige Vermögenswerte 8.230.407 8.279.090 Sachanlagen 11 12.675.193 13.113.959 Nutzungsrechte 12 783.332 863.843 Beteiligungen 10 188.244 188.030 Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) 5 2.401.318 2.401.318 Immaterielle Vermögenswerte 13 1.902.738 2.152.638 SUMME AKTIVA 26.181.232 26.998.878 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten 14,24,25 4.436.686 3.661.083 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Vorauszahlungen 25 261.922 261.919 Kreditlinie 15,25 2.926.502 3.244.560 Verbindlichkeiten aus Versicherungsdarlehen 16,25 42.263 104.393 Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten 17,25 6.829.296 6.917.632 Leasingverbindlichkeiten 18,25 319.147 309.739 Kurzfristige Einkommenssteuerverbindlichkeiten 19 9.000 – Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 14.824.816 14.499.326 Langfristige Verbindlichkeiten 17,25 2.649.530 2.840.685 Leasingverbindlichkeiten 18,25 543.361 626.763 Derivative Verbindlichkeit 24 775.000 775.000 Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten 19 1.367.000 1.049.000 SUMME VERBINDLICHKEITEN 20.159.707 19.790.774 Eigenkapital Aktienkapital 20(a) 25.900.246 24.586.847 Verpflichtung zur Ausgabe von Aktien 20(a) 7.134 – Rücklage für aktienbasierte Vergütungen 20(b)(c) 2.403.212 2.485.770 Warrant-Rücklage 20(a)(d) 293.054 293.054 Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis 239.881 237.261 Kumulierter Fehlbetrag (22.822.002) (20.394.828) SUMME EIGENKAPITAL 6.021.525 7.208.104 SUMME VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL 26.181.232 26.998.878

Verkürzte konsolidierte Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnungen und Gesamtergebnisrechnungen (Verlust)

(Ungeprüft)

(in US-Dollar, mit Ausnahme der Angaben je Aktie)

Anhang Drei Monate zum 30. September 2026 Drei Monate zum 30. September 2025 $ $ Umsatz 21,27 12.148.962 12.138.548 Umsatzkosten 22 (9.670.024) (7.544.197) Bruttogewinn 2.478.938 4.594.351 Aufwendungen Abschreibungen 11,12,13 (1.051.597) (800.146) Beratungs- und Managementgebühren 24 (207.342) (137.710) Vergütung der Direktoren 24 (31.460) (27.481) Finanzierungsaufwand (2.393) (1.904) Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 23 (621.758) (551.547) Honorare für externe Berater/Dienstleister (451.216) (334.706) Gehälter und Sozialleistungen 24 (1.038.873) (782.247) Aktienbasierte Vergütung 20(b)(c),24 (802.622) (147.834) (4.207.261) (2.783.575) Sonstige Erträge (Aufwendungen) Wechselkursgewinn (-verlust) 1.097 (33.478) Zinserträge 334 231 Zinsaufwand 15,16,17 (373.496) (409.034) Gewinn aus dem Verkauf von Ausrüstung 11 – 5.500 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Beteiligungen 10 214 (3.725) (371.851) (440.506) Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuern (2.100.174) 1.370.270 Laufender Ertragsteueraufwand 19 (9.000) (749.000) Latenter Ertragsteuerertrag (Aufwand) 19 (318.000) 6.000 Nettogewinn (Verlust) für diese Periode (2.427.174) 627.270 Sonstiges Gesamtergebnis (-verlust) Währungsumrechnungsdifferenz 2.620 38.131 Nettogewinn (Verlust) und Gesamtgewinn (Verlust) (2.424.554) 665.401 Gewinn (Verlust) pro Aktie Unverwässert und verwässert (0,02) 0,01 Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien Unverwässert 109.379.400 75.818.926 Verwässert 109.379.400 98.057.614

Die Vergleichszahlen wurden umgegliedert, um die Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer innerhalb der Umsatzkosten auszuweisen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Zefiro Methane Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 0,420EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 22:03 Uhr) gehandelt.