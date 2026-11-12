Bund könnte Eons und RWEs Anteil an Urenco für 4 Milliarden Euro kaufen
'Welt'
- Bund will RWE- und Eon-Anteile an Urenco kaufen
- Vier Milliarden Euro für den Urenco-Kauf
- Atomausstieg und Militärpläne fördern den Verkauf
BERLIN (dpa-AFX) - Die Energiekonzerne RWE und Eon können sich einem Pressebericht zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung wolle deren Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Großbritannien kaufen, berichtete die "Welt" am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite. In der Bereinigungssitzung zum Haushaltsentwurf 2027 im Bundestag sei ein neuer Ausgabenposten aufgetaucht: "Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft: 4 Milliarden Euro".
Zwar hätten weder Bundesfinanzministerium noch Bundeswirtschaftsministerium auf Nachfrage erklären wollen, für welche energiewirtschaftliche Beteiligung der Bund auf einmal vier Milliarden Euro brauche. Nach Informationen aus dem politischen Berlin sei die Summe aber offenbar für den Erwerb der Urenco-Beteiligungen von RWE und Eon eingestellt worden. Die beiden Unternehmen hätten lediglich mitgeteilt, sie wollten "zu Gerüchten nicht Stellung beziehen".
Urenco gehört derzeit zu je einem Drittel Großbritannien, Niederlande und der Holding Uranit UK Limited. Dem Bericht zufolge wollen die Energiekonzerne ihre Anteile aus zwei Gründen abgeben. Zum einen habe die Beteiligung an einem Brennelemente-Hersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr. Zum anderen werde die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Urenco auf Bitten vor allem Großbritanniens immer stärker auch im militärischen Nuklearbereich aktiv. Dies habe bei RWE und Eon zu Unbehagen geführt./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 59,05 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,04 %/+26,97 % bedeutet.
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"Attraktiv" liegt ja immer im Auge des Betrachters.....der aktuelle "Linksdrall" in Deutschland findet ja schon 2% Rendite auf Kosten der "Gesellschaft" als grenzwertig und beinahe des "Kapitaluismus-Teufels".
Dies war mein erster Gedanke...dass sich die Regierung samt der angehängten Regulierungsbehörde damit ins eigene Bein schießt....
Die Bundesnetzagentur will nur noch "Mini-Witz-Renditen" einer E.on und anderen Netzbetreibern für kommende Jahre "bewilligen"...ist ja eine Art "Sozialismus".