🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCisco Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cisco Systems

    Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Cisco hebt Prognose auf bis zu 75,8 Milliarden
    • Der KI-Boom treibt Nachfrage nach Cisco-Produkten
    • Cisco-Gewinn steigt um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden
    Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. So rechnet Cisco nun mit einem Erlös von 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar. Zuvor war der Konzern von 73,4 Milliarden Dollar ausgegangen. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal soll der Umsatz bei etwa 18,1 Milliarden Dollar liegen und damit um 300 Millionen Dollar höher als Analysten bisher erwartet hatten. Der weltgrößte Hersteller von Netzwerktechnik profitiert weiter von der durch den Boom der Künstlichen Intelligenz ausgelösten Nachfrage nach seinen Produkten.

    Im ersten Quartal war der Umsatz um knapp ein Viertel auf 18,5 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cisco Systems Inc.!
    Long
    94,83€
    Basispreis
    10,16
    Ask
    × 9,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    113,19€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 8,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Cisco-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um sechs Prozent zu. Das Plus im laufenden Jahr lag davor schon bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse eines der erfolgreichsten großen Tech-Unternehmen./he

    Cisco Systems

    +0,83 %
    +1,17 %
    -14,13 %
    -15,97 %
    +41,68 %
    +94,13 %
    +78,56 %
    +224,55 %
    +1.015.900,00 %
    ISIN:US17275R1023WKN:878841
    Cisco Systems direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 94,37 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 138,00US-Dollar was eine Bandbreite von +43,53 %/+50,05 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Cisco Systems - 878841 - US17275R1023

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Cisco Systems. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. So rechnet Cisco nun mit einem Erlös von 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     