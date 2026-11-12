Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben

Die Cisco-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um sechs Prozent zu. Das Plus im laufenden Jahr lag davor schon bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse eines der erfolgreichsten großen Tech-Unternehmen./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 94,37 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Cisco Systems zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 138,00US-Dollar was eine Bandbreite von +43,53 %/+50,05 % bedeutet.