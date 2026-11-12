Cisco schwimmt weiter auf der KI-Welle - Jahresumsatzprognose angehoben
- Cisco hebt Prognose auf bis zu 75,8 Milliarden
- Der KI-Boom treibt Nachfrage nach Cisco-Produkten
- Cisco-Gewinn steigt um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. So rechnet Cisco nun mit einem Erlös von 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar. Zuvor war der Konzern von 73,4 Milliarden Dollar ausgegangen. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal soll der Umsatz bei etwa 18,1 Milliarden Dollar liegen und damit um 300 Millionen Dollar höher als Analysten bisher erwartet hatten. Der weltgrößte Hersteller von Netzwerktechnik profitiert weiter von der durch den Boom der Künstlichen Intelligenz ausgelösten Nachfrage nach seinen Produkten.
Im ersten Quartal war der Umsatz um knapp ein Viertel auf 18,5 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar.
Die Cisco-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um sechs Prozent zu. Das Plus im laufenden Jahr lag davor schon bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse eines der erfolgreichsten großen Tech-Unternehmen./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie
Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 94,37 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Cisco Systems zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 138,00US-Dollar was eine Bandbreite von +43,53 %/+50,05 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Cisco Systems - 878841 - US17275R1023
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