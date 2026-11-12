Redwood AI kündigt chemisches Risikoanalyseupdate für seine KI-gestützte Reactosphere-Plattform an, um eine schnellere Sicherheitsbewertung chemischer Reaktionen zu ermöglichen

Vancouver, Kanada – 12. November 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einführung von Chemical AI Risk Evaluator (CARE) bekannt zu geben. CARE ist eine maßgeschneiderte Funktion zur Überprüfung der Reaktionssicherheit und zur Entscheidungsunterstützung innerhalb der KI-gestützten Plattform des Unternehmens für chemische Synthese, Reactosphere. Die neue Funktion soll Chemikern dabei helfen, potenzielle Sicherheitsrisiken bereits in einer frühen Phase der Syntheseplanung zu erkennen, indem sie mit Sicherheitsdatenblättern (SDB) verknüpfte Gefahreninformationen, Gefahrenpiktogramme des Global Harmonisierten Systems (GHS), Strukturwarnungen, Regelbeurteilungen auf Reaktionsebene und praktische Überprüfungsempfehlungen in einem einzigen reaktionszentrierten Profil zusammenführt. Durch die Bündelung dieser Informationen an einem Ort soll CARE den Zeitaufwand für Nutzer verringern, der durch das Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Sicherheitsdokumenten, manuellen Regelprüfungen und Gefahrenhinweisen entsteht, und ihnen gleichzeitig dabei helfen, zu priorisieren, welche Reaktionen oder Routen möglicherweise einer eingehenderen Prüfung bedürfen.

CARE soll die frühzeitige Sensibilisierung für Sicherheitsaspekte fördern, indem es Nutzern ermöglicht, mithilfe des integrierten Moleküleditors eine Reaktion zu zeichnen oder einen über den Retrosynthese-Workflow von Reactosphere generierten möglichen Reaktionsweg zu überprüfen. Die Funktion erstellt anschließend ein CARE-Profil, das wichtige Sicherheitsindikatoren rund um das Reaktionsschema zusammenfasst, darunter Bedenken auf Molekülebene, kombinierte chemische Risiken und allgemeinere Probleme auf Reaktionsebene. Da CARE die Möglichkeit bietet, diese Ergebnisse direkt neben den zu prüfenden chemischen Stoffen darzustellen, soll das System den Nutzern die Notwendigkeit ersparen, während der frühen Routenbewertung zwischen separaten SDS-Suchen, manuellen Regelwerken und verstreuten Gefahrenhinweisen hin- und herzuwechseln.

Ein wesentliches Merkmal von CARE ist das von Redwood speziell entwickelte und von Chemikern ausgearbeitete Regelwerk zur Reaktionssicherheit. Anstatt lediglich öffentlich zugängliche Gefahreninformationen anzuzeigen, ist CARE darauf ausgelegt, plattformspezifische Sicherheitslogik anzuwenden, mit der chemische Bezeichnungen, Kombinationen von Reagenzien oder Bedingungen, Warnmeldungen zu Reaktionsklassen sowie konfigurierbare Gefahrenkategorien ausgewertet werden können.[i] Jede Regel kann eine eigene Schweregradstufe, eine Evidenzgrundlage, eine Problembeschreibung, einen Kontext und eine Empfehlung enthalten, sodass die Plattform Sicherheitsbefunde in einer Weise darstellen kann, die die eigene Überprüfungslogik von Reactosphere widerspiegelt und so konzipiert ist, dass sie sich im Zuge der Weiterentwicklung der Plattform weiterentwickelt.