NOBU KÜNDIGT PARTNERSCHAFT MIT INFRACORP AN, UM EIN NOBU HOTEL, RESTAURANT UND RESIDENZEN NACH BAHRAIN ZU BRINGEN

NEW YORK, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Nobu hat eine Partnerschaft mit Infracorp zur Entwicklung eines neuen Nobu-Restaurants in Marina Bay, Reef Island, bekannt gegeben und damit den Markteintritt der Marke im Königreich Bahrain vollzogen.

Die Partnerschaft wurde im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie im Hauptsitz von Infracorp in Manama in Anwesenheit Ihrer Exzellenz Frau Fatima bint Jaffar Al Sairaifi, Tourismusministerin und Vorsitzende der Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA), formalisiert. Die Vereinbarung wurde von Herrn Talal Al Mahroos, Chief Executive Officer von Infracorp, und Herrn Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality, unterzeichnet.

Das Projekt entsteht direkt am Wasser in Marina Bay und umfasst ein Nobu-Hotel, ein charakteristisches Nobu-Restaurant sowie Residenzen der Marke Nobu. So werden Gastfreundschaft, Gastronomie und Wohnen an einem Ort vereint. Das Projekt umfasst eine Bruttogeschossfläche von rund 51.000 Quadratmetern und soll innerhalb von drei Jahren realisiert werden.

Mit diesem Projekt wird Nobus unverwechselbarer Ansatz für Gastfreundschaft nach Bahrain gebracht, der japanisch inspiriertes Design, charakteristische Küche und persönlichen Service mit dem Charme der Lage am Wasser verbindet. Das Projekt wird einen weiteren Beitrag zum wachsenden Angebot an Luxustourismus und Gastgewerbe in Bahrain leisten.

Ihre Exzellenz Frau Fatima bint Jaffar Al Sairaifi, Tourismusministerin und Vorsitzende der BTEA, erklärte: „Wir begrüßen die Entscheidung von Nobu Hospitality, durch die Partnerschaft mit Infracorp in den bahrainischen Markt einzutreten. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Privatwirtschaft ist ein zentraler Bestandteil der Tourismusstrategie Bahrains. Wir arbeiten eng mit dem Bahrain EDB und lokalen Projektentwicklern zusammen, um Möglichkeiten für führende internationale Marken zu identifizieren, sich im Königreich zu etablieren. Das geplante Nobu-Restaurant in Marina Bay ist ein Beispiel dafür, was durch diese Zusammenarbeit erreicht werden kann. Es wird das Angebot an Luxushotellerie und Gastronomie in Bahrain erweitern und die Position des Königreichs als regionales Tourismuszentrum stärken."