🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Demokraten streiten um Amt des Mehrheitsführers im US-Senat

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Van Hollen fordert Schumer im Machtkampf heraus
    • Van Hollen sieht einen Richtungsstreit um den Senat
    • Demokraten sichern Mehrheiten in beiden Kammern
    Demokraten streiten um Amt des Mehrheitsführers im US-Senat
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem haushohen Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen zeichnet sich eine Kampfabstimmung um den Posten des Mehrheitsführers im Senat ab. Senator Chris Van Hollen kündigte an, dass er gegen den bisherigen Minderheitsführer Chuck Schumer antreten werde.

    Van Hollen sieht es als einen Richtungsstreit. Die Wähler hätten nicht nur die Politik von Präsident Donald Trump abgelehnt, sondern wollten auch einen härteren Kurs gegen ein Wirtschaftssystem, das "zugunsten der sehr vermögenden und gegen arbeitende Menschen manipuliert" sei. Dafür müsse man den Status quo ablehnen.

    Schumer sieht genug Unterstützung für sich

    Schumer, der bereits von 2021 bis 2025 demokratischer Mehrheitsführer im Senat war, betonte daraufhin, dass er weiterhin genug Unterstützung habe, um im Januar wieder den Führungsposten zu übernehmen.

    Die Demokraten waren in die Wahl in der vergangenen Woche mit 47 der 100 Senatssitze gegangen. Nach Siegen auch in einigen Regionen, die traditionell mit Trumps Republikanern sympathisieren, haben sie nun eine Mehrheit von 55 Sitzen - und ihre Kandidatin Mary Peltola führt im Rennen um einen weiteren Sitz in Alaska.

    Im Repräsentantenhaus eroberten die Demokraten ebenfalls eine klare Mehrheit mit bisher 255 der insgesamt 435 Sitze. Einige Politiker der Partei verweisen wie Van Hollen darauf, dass die Wähler mit ihrem klaren Votum eine radikalere Politik eingefordert hätten./so/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Demokraten streiten um Amt des Mehrheitsführers im US-Senat Nach dem haushohen Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen zeichnet sich eine Kampfabstimmung um den Posten des Mehrheitsführers im Senat ab. Senator Chris Van Hollen kündigte an, dass er gegen den bisherigen Minderheitsführer Chuck Schumer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     