🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Stundenlange Störung bei Microsofts Cloud-E-Mail

    ROUNDUP

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft-Ausfall traf Outlook und viele Dienste
    • Teams und Copilot waren teils nicht nutzbar
    • Server-Neustarts scheiterten, Dauer blieb unklar
    ROUNDUP - Stundenlange Störung bei Microsofts Cloud-E-Mail
    Foto: Supinda Duke-Aiton - stock.adobe.com

    REDMOND (dpa-AFX) - Eine stundenlange Störung hat viele Unternehmen und Verbraucher von Microsofts Cloud-Angeboten wie dem E-Mail-Dienst Outlook abgeschnitten. Betroffen war dadurch eine ganze Palette von Diensten des Windows-Riesen. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa konnten Aufgaben versagen, die auf die Kalender-Anbindung angewiesen sind. Nicht nutzbar für Unternehmenskunden war zum Teil auch der KI-Assistent Copilot.

    Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X den Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Der Software-Riese berichtete zunächst von Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Danach hieß es vom Unternehmen, dass die Störung weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen könne. Man versuche, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, hieß es.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    488,79€
    Basispreis
    3,17
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    556,25€
    Basispreis
    3,21
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Enttäuschte Hoffnungen

    Im nächsten Schritt schien Microsoft einen Erfolg vermelden zu können: Auf betroffenen Servern sei ein Prozess entdeckt worden, der sie lahmlege. Danach hieß es, man bringe einen Teil der Server wieder ans Netz - "und sie bleiben soweit stabil". Eine Stunde später folgten enttäuschte Hoffnungen: Die Server könnten sich wieder aufhängen, sobald Datenverkehr sie erreiche, berichteten die Microsoft-Ingenieure.

    Im nächsten Anlauf wurde dann versucht, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren, und dabei sehe man "positive Ergebnisse", hieß es. Wenig später musste Microsoft wieder einen Rückschlag einräumen: Die Maßnahmen griffen nicht so wie erwartet. Wie lange die Störung noch andauern könnte, blieb zunächst unklar.

    Ausfälle von Online-Diensten gehörten zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme so gravierend oder so schwer zu finden, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt. Nutzer konnten sich über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen. Als Ursache nannte Microsoft damals ein Problem in der Cloud-Infrastruktur./so/DP/stk

    Microsoft

    +0,36 %
    -0,67 %
    -4,00 %
    +6,42 %
    +1,99 %
    +41,68 %
    +54,48 %
    +783,40 %
    +104.500,00 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
    Microsoft direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 523 auf Nasdaq (13. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,51 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +19,50 %/+38,05 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    ROUNDUP Stundenlange Störung bei Microsofts Cloud-E-Mail Eine stundenlange Störung hat viele Unternehmen und Verbraucher von Microsofts Cloud-Angeboten wie dem E-Mail-Dienst Outlook abgeschnitten. Betroffen war dadurch eine ganze Palette von Diensten des Windows-Riesen. Beim Bürokommunikations-Angebot …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     