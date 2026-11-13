Bahn verkürzt Reisezeit zwischen Berlin und Wolfsburg
- Bahn optimiert Umstieg in Braunschweig für Pendler
- Fahrgäste warten nur zehn statt vierzig Minuten
- ICE-Fahrten ab Wolfsburg Richtung Westen kehren zurück
BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn reagiert auf Proteste und minimiert während der Korridorsanierung zwischen Berlin und Hannover die Auswirkungen für die Fahrgäste. "Insbesondere für die Wolfsburg-Pendler schaffen wir zum Fahrplanwechsel eine Verbesserung", sagte Bahnchefin Evelyn Palla dem "Tagesspiegel": "Wir haben den Umstieg in Braunschweig optimiert. Dadurch verkürzen wir die Fahrzeit in Richtung Osten nach Berlin um eine halbe Stunde."
Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird demnach in Abstimmung mit dem lokalen Aufgabenträger der Fahrplan für den RE 50 zwischen Wolfsburg und Braunschweig angepasst. Dadurch müssen die Fahrgäste zwischen Wolfsburg und Berlin in Braunschweig beim Umstieg zum ICE laut Fahrplan nur noch zehn statt vierzig Minuten warten. Zudem wird es ab dem Fahrplanwechsel von Wolfsburg aus wieder ICE-Fahrten in Richtung Westen geben.
Zwischen Wolfsburg und Berlin pendeln viele Beschäftigte von Volkswagen . Vor Beginn der Bauarbeiten, die noch bis Ende 2027 andauern werden, dauerte die Fahrzeit zwischen beiden Städten mit dem ICE etwa eine Stunde. Derzeit sind es über drei Stunden. Der Vorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Lukas Iffländer, hatte der Bahn vorgeworfen, damit Lebenskonzepte zu ruinieren./sl/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 67,50 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +3,80 %/+77,94 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Das Ende der Deutschlandproduktion wird satt zweistellige Milliarden und auch Markenidentität kosten.
Bald viele günstige Immobilien in und um Wolfsburg ....
Europas größter Autobauer https://www.manager-magazin.de/thema/volkswagen/ stellt ein wichtiges Projekt zur Modernisierung der Produktion im Stammwerk Wolfsburg ein. Der Konzern werde das „Gamechanger“ genannte Fertigungsprojekt in der bislang vorgesehenen Form nicht realisieren, teilte ein VW-Sprecher mit. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation des Unternehmens stünden aktuell alle Investitionen auf dem Prüfstand. Damit gehe auch die Entscheidung einher, auf den Bau eines angedachten Großgusszentrums am Standort zu v e r z i c h t e n.
Unberührt von der Entscheidung ist den Angaben zufolge die Entwicklung der elektrischen Zukunftsplattform SSP, auf der künftige Modelle wie der ID. Roc basieren werden. Diese laufe unvermindert weiter. VW hält laut Sprecher zudem an dem Ziel fest, die Produktion der nächsten Fahrzeuggeneration in allen Werken einfacher, effizienter und wettbewerbsfähiger zu machen. Zuvor hatten "Braunschweiger Zeitung" und "Wolfsburger Nachrichten" berichtet.
(..)
Die Grundlage dafür sollten modernste, im „Gamechanger“-Projekt entwickelte Fertigungstechnologien sein – wie der Großguss von Karosserieteilen. Daran arbeite ein bereichsübergreifendes Projektteam seit Jahren, viele Investitionen seien schon geflossen. So hätte zum Beispiel der Spatenstich für die neue Großgusshalle laut Betriebsrat in der kommenden Woche erfolgen sollen. Die Arbeitnehmer sehen nun die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr: Zwar kämen die neuen Modelle wie ursprünglich geplant. Gefertigt würden diese aber offenbar vorrangig mit den bisherigen Methoden – mit all ihren Nachteilen.
Ich finde, man sollte VW einfach enteignen und alle Elektroautos den Geflücheteten:innen schenken Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif