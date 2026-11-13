Bahn verkürzt Reisezeit zwischen Berlin und Wolfsburg

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Europas größter Autobauer https://www.manager-magazin.de/thema/volkswagen/ stellt ein wichtiges Projekt zur Modernisierung der Produktion im Stammwerk Wolfsburg ein. Der Konzern werde das „Gamechanger“ genannte Fertigungsprojekt in der bislang vorgesehenen Form nicht realisieren, teilte ein VW-Sprecher mit. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation des Unternehmens stünden aktuell alle Investitionen auf dem Prüfstand. Damit gehe auch die Entscheidung einher, auf den Bau eines angedachten Großgusszentrums am Standort zu v e r z i c h t e n.

Unberührt von der Entscheidung ist den Angaben zufolge die Entwicklung der elektrischen Zukunftsplattform SSP, auf der künftige Modelle wie der ID. Roc basieren werden. Diese laufe unvermindert weiter. VW hält laut Sprecher zudem an dem Ziel fest, die Produktion der nächsten Fahrzeuggeneration in allen Werken einfacher, effizienter und wettbewerbsfähiger zu machen. Zuvor hatten "Braunschweiger Zeitung" und "Wolfsburger Nachrichten" berichtet.

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Die Grundlage dafür sollten modernste, im „Gamechanger“-Projekt entwickelte Fertigungstechnologien sein – wie der Großguss von Karosserieteilen. Daran arbeite ein bereichsübergreifendes Projektteam seit Jahren, viele Investitionen seien schon geflossen. So hätte zum Beispiel der Spatenstich für die neue Großgusshalle laut Betriebsrat in der kommenden Woche erfolgen sollen. Die Arbeitnehmer sehen nun die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr: Zwar kämen die neuen Modelle wie ursprünglich geplant. Gefertigt würden diese aber offenbar vorrangig mit den bisherigen Methoden – mit all ihren Nachteilen.





https://www.manager-magazin.de/unternehmen/volkswagen-betriebsrat-protestiert-gegen-aus-fuer-produktionsprojekt-gamechanger-a-80446762-6c08-4591-b237-076df75afa88