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    Dax-Konzerne steigern Gewinne trotz Autokrise

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax-Konzerne steigern trotz Autokrise den Gewinn
    • Umsatz steigt, Autobauer und Continental verlieren
    • Firmen investieren mehr und bauen Personal ab
    Dax-Konzerne steigern Gewinne trotz Autokrise
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Börsenschwergewichte haben das dritte Quartal trotz der Schwäche der Autoindustrie in Summe mit einem Gewinnplus abgeschlossen. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) verdienten die 40 Konzerne im Deutschen Aktienindex (Dax ) in Summe rund 37,7 Milliarden Euro, wie das Beratungsunternehmen EY errechnet hat. Das waren 4,6 Prozent oder rund 1,7 Milliarden Euro mehr als ein Jahr zuvor.

    Beim Umsatz, der - ohne Banken - um 4,5 Prozent auf rund 460,5 Milliarden Euro kletterte, bleibt das Bild zweigeteilt: Während etwa RWE , Rheinmetall und Siemens Energy Umsatzzuwächse im zweistelligen Prozentbereich verbuchen konnten, gingen die Erlöse bei den Autobauern Volkswagen , BMW , Mercedes-Benz sowie beim Reifenhersteller Continental deutlich zurück.

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    Autoindustrie bremst

    Tausende Stellen in der Autoindustrie stehen auf der Kippe, Werkschließungen drohen. "Die Autoindustrie bleibt unter erheblichem Druck und trübt das Gesamtbild", bilanziert Henrik Ahlers, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung.

    Aber auch Konzerne in anderen Branchen stehen auf der Kostenbremse: Die 28 Dax-Unternehmen, die Angaben zur Mitarbeiterzahl veröffentlichten, beschäftigten der EY-Analyse zufolge zum 30. September knapp 3,2 Millionen Menschen. Das waren etwa 49.400 beziehungsweise 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. 13 dieser 28 Unternehmen haben demnach Personal abgebaut.

    Positive Signale

    In weiten Teilen der Wirtschaft zeige sich jedoch, dass die Investitionsbereitschaft wieder zunehme, sagt Ahlers: "Das Wachstum steht inzwischen auf mehreren Säulen: Energie, Infrastruktur, Verteidigung und Technologie entwickeln sich dynamisch."

    Den höchsten operativen Quartalsgewinn der Dax-Konzerne meldete der EY-Übersicht zufolge die Deutsche Telekom mit rund 7,4 Milliarden Euro, gefolgt von der Allianz mit 4,7 Milliarden Euro und Siemens mit 3,3 Milliarden Euro. 27 Unternehmen steigerten ihren Gewinn, bei 10 ging das operative Ergebnis zurück. Besonders kräftige Zuwächse verzeichneten Siemens Energy, Eon , Mercedes-Benz, Daimler Truck , Rheinmetall und Infineon . Den höchsten Quartalsverlust musste VW mit mehr als 5,8 Milliarden Euro verbuchen./ben/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 57,09 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +16,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 105,05 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +52,21 %/+90,26 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BMWs Bewertung als möglichen Turnaround-Kandidaten und Risiken durch hohe Transformationskosten, Margendruck und mögliche Dividendenbelastungen. Diskutiert werden zudem Abfindungskosten von angeblich 1–1,5 Mrd. Euro und Lieferkettenrisiken bei Kabelbäumen. Im Wettbewerb mit BYD werden BMWs höhere Preise gegen Vorteile bei Reichweite, Restwert und Versicherung abgewogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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