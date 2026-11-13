Putin bereit für Europäer am Verhandlungstisch

DUBLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Unterhändler Jared Kushner haben eine Beteiligung der Europäer bei Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Aussicht gestellt. Er denke, dass Kremlchef Wladimir Putin bereit sei, es zu versuchen, sagte Kushner bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Selenskyj in Dublin.

Selenskyj äußerte sich noch deutlicher. Die amerikanische Seite habe Fortschritte gemacht bezüglich der Beteiligung der Europäer an den Gesprächen über ein Ende des Kriegs, sagte Selenskyj. Nächstes Mal werde Europa eine Stimme bei den Verhandlungen haben, sagte er.