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    Putin bereit für Europäer am Verhandlungstisch

    Kushner

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    Für Sie zusammengefasst
    • Europa soll künftig bei Friedensgesprächen mitreden
    • Kushner hält Putin zu einem Friedensversuch bereit
    • Nach Gesprächen in Abu Dhabi folgt Gefangenentausch
    Kushner - Putin bereit für Europäer am Verhandlungstisch
    Foto: Siarhei - 356130783

    DUBLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Unterhändler Jared Kushner haben eine Beteiligung der Europäer bei Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Aussicht gestellt. Er denke, dass Kremlchef Wladimir Putin bereit sei, es zu versuchen, sagte Kushner bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Selenskyj in Dublin.

    Selenskyj äußerte sich noch deutlicher. Die amerikanische Seite habe Fortschritte gemacht bezüglich der Beteiligung der Europäer an den Gesprächen über ein Ende des Kriegs, sagte Selenskyj. Nächstes Mal werde Europa eine Stimme bei den Verhandlungen haben, sagte er.

    Die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner hatten sich im Ringen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zuvor mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau getroffen. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow äußerte sich nach dem Treffen der US-Unterhändler mit dem Kremlchef noch verhalten zu einer europäischen Beteiligung. "Sie bemühen sich, auf jede Art und Weise an den Verhandlungen teilzunehmen, aber, wie unser Präsident gesagt hat, müssen sie klären, ob sie Frieden wollen oder eine Fortsetzung des Kriegs."

    Diese Gespräche folgten auf Verhandlungen am Dienstag und am Mittwoch zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Es waren die ersten direkten Gespräche der Kriegsparteien unter US-Vermittlung seit mehr als acht Monaten. Als einzig greifbares Ergebnis wurde ein weiterer, großer Gefangenenaustausch angekündigt./ksr/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
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