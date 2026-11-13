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    Schneider sieht die Welt in einer 'Energie-Revolution'

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    Für Sie zusammengefasst
    • Erneuerbare Energien schaffen schnelle Versorgung
    • Solarparks sind günstiger und schneller als AKWs
    • Stromwende nützt dem Klima und deutschen Firmen
    Schneider sieht die Welt in einer 'Energie-Revolution'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider sieht die Welt mitten in einer "Energie-Revolution". "Mit den erneuerbaren Energien können viele Länder, die das vorher nicht konnten, schnell, kostengünstig und dezentral eine Energieversorgung aufbauen", sagte der SPD-Politiker den Funke Medien. "Das ist auch eine Art der Demokratisierung: Ein Atomkraftwerk zu bauen, kostet heute 20 Milliarden Euro und dauert 20 Jahre. Ein großer Solarpark lässt sich in weniger als einem Jahr realisieren und kostet einen Bruchteil."

    Schneider unterstützt das Elektrifizierungsziel der türkischen COP31-Präsidentschaft bei der diesjährigen UN-Klimakonferenz in Antalya, den globalen Anteil von Strom am Endenergieverbrauch bis 2035 von derzeit 20 auf 35 Prozent zu erhöhen. Der Betrieb von Autos, Fabriken und anderen Sektoren mit Strom gilt dabei als Voraussetzung für eine Abkehr von klimaschädlichen Energieträgern.

    Schneider: Auch Deutschlands Wirtschaft könnte profitieren

    Elektroautos und Wärmepumpen seien durch ihre überlegene Effizienz ohnehin schon gut fürs Klima, sagte Schneider. "Und je größer der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix ist, desto größer wird dieser Vorteil." Weltweit gehe der Trend auch in diese Richtung: Im vergangenen Jahr seien mehr als 85 Prozent der neuen Stromkapazitäten erneuerbar gewesen.

    Die Vereinbarung eines solchen Ziels nennt Schneider als ein Kriterium dafür, ob die 31. Weltklimakonferenz erfolgreich sein wird. Neben positiven Effekten für den Klimaschutz sieht er darin auch wirtschaftliche Chancen für Deutschland. "Wenn sich die Welt auf den Weg hin zu mehr Elektrifizierung macht, kann Deutschland davon übrigens sehr profitieren", sagte er. "Wir haben nämlich gute und exportstarke Unternehmen in dem Bereich."/sl/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
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