Riesen-Rakete Starship vor neuem Testflug
- Starship soll erstmals beide Raketenstufen auffangen
- Der Test ist für Samstag ab 23.45 Uhr MEZ geplant
- Rückfang beider Stufen wäre ein großer Fortschritt
STARBASE (dpa-AFX) - Bei einem weiteren Testflug der Riesen-Rakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk sollen erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen wieder aufgefangen werden. Der Testflug ist für die Nacht zum Samstag deutscher Zeit (ab 23.45 Uhr MEZ) angesetzt, könnte sich aber aus unterschiedlichsten Gründen noch verschieben - auch kurzfristig.
Dutzende Schaulustige kamen bereits vor dem Start zum Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas an der Grenze zu Mexiko, um die Riesen-Rakete aus der Nähe zu sehen.
Für den Testflug ist geplant, dass nach dem Start und kurz nachdem sich die beiden Raketenstufen voneinander getrennt haben, zunächst der Booster namens Super Heavy am Startturm mit Greifarmen wieder aufgefangen wird. Das klappte bereits bei drei vorherigen Tests. Das Starship soll ins All fliegen und die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden, bevor es dann ebenfalls an den Startturm zurückkehren und mit Greifarmen wieder aufgefangen werden soll.
Bislang hat es SpaceX noch nicht probiert, das komplette Starship wieder aufzufangen. Beide Raketenteile zurückzubekommen und damit wiederverwenden zu können, wäre ein großer Fortschritt für die Raumfahrtindustrie.
Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Umlaufbahn um die Erde und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik. Die untere Raketenstufe war da bereits kontrolliert ins Meer nahe dem Startplatz gestürzt. Im Rahmen der Mission wurden auch erstmals auf diesem Wege Starlink-Satelliten ausgesetzt.
Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue
Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.
Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.
Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich./cah/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 139,9 auf Nasdaq (13. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +8,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +60,78 %/+257,30 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Du suggerierst hier, SpaceX wäre eingewinnträchtiges Unternehmen. Es gibt aber gerade mal ein (1) Quartal, in dem Spacelink und xAI Gewinne von 4,4 Mia USD erzielt haben, dem Ausgaben von 35-40 Mrd. für die KI-Blase entgegenstehen, außerdem 5 Mia USD Verlust im letzten Jahr und immer noch eine halbe Millarde Verlust im Gesamtjahr. Dazu kommt die enorme Verschuldung von bislang 40 Millarden USD, bald wohl über 80 Milliarden USD.
Anstatt dass SpaceX selbst zur Bank geht und Schulden aufnimmt, läuft das Geschäft über drei Ecken: Gründung des SPV: Unter Führung der US-Großbank Goldman Sachs und des Vermögensverwalters Apollo Global Management (über dessen Tochter Atlas SP) wird eine eigenständige, rechtlich getrennte Zweckgesellschaft (das SPV) gegründet. Die Schuldenaufnahme: Dieses SPV leiht sich die 40 Milliarden Dollar von Großinvestoren (wie Apollo oder Pimco) durch die Ausgabe von privaten Anleihen (sogenannten 144a-Bonds). Der Chip-Kauf: Mit diesem Geld kauft das SPV die begehrten KI-Chips (GPU-Pods) direkt von Nvidia. Das SPV ist somit der rechtliche Eigentümer der Hardware. Da SpaceX die Chips für seine Rechenzentren benötigt, aber nicht selbst kaufen will, least SpaceX die Infrastruktur vom SPV. SpaceX zahlt dafür eine vierteljährliche Rate (geplant ist jeweils 1/20 der Gesamtsumme über eine Laufzeit von ca. 5 Jahren) plus den vereinbarten Zins. Die Idee dahinter: Im klassischen Sinne taucht in der SpaceX-Bilanz kein 40-Milliarden-Dollar-Kredit auf, sondern lediglich eine laufende operative Mietgebühr (Leasingaufwand). Die eigentliche Kreditschuld von 40 Milliarden Dollar liegt rein rechtlich beim SPV.
Das große Risiko: Der "xAI-Präzedenzfall" und die Wirtschaftsprüfer
Obwohl dieses Modell auf dem Papier elegant klingt, schauen Wirtschaftsprüfer bei solchen Konstrukten extrem genau hin.
• Das xAI-Debakel: Elon Musk hatte im vergangenen Jahr ein fast identisches Modell für sein Startup xAI versucht, um 20 Milliarden Dollar über eine Zweckgesellschaft via Valor Equity Partners zu finanzieren. Die Wirtschaftsprüfer ließen den Deal jedoch als „gescheiterte Sale-Leaseback-Vereinbarung“ durchfallen. Die Konsequenz: SpaceX musste rund 13 Milliarden Dollar dieser Schulden nachträglich doch in die eigene Bilanz aufnehmen.