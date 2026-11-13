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    Riesen-Rakete Starship vor neuem Testflug

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    Für Sie zusammengefasst
    • Starship soll erstmals beide Raketenstufen auffangen
    • Der Test ist für Samstag ab 23.45 Uhr MEZ geplant
    • Rückfang beider Stufen wäre ein großer Fortschritt
    Riesen-Rakete Starship vor neuem Testflug
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    STARBASE (dpa-AFX) - Bei einem weiteren Testflug der Riesen-Rakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk sollen erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen wieder aufgefangen werden. Der Testflug ist für die Nacht zum Samstag deutscher Zeit (ab 23.45 Uhr MEZ) angesetzt, könnte sich aber aus unterschiedlichsten Gründen noch verschieben - auch kurzfristig.

    Dutzende Schaulustige kamen bereits vor dem Start zum Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas an der Grenze zu Mexiko, um die Riesen-Rakete aus der Nähe zu sehen.

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    Für den Testflug ist geplant, dass nach dem Start und kurz nachdem sich die beiden Raketenstufen voneinander getrennt haben, zunächst der Booster namens Super Heavy am Startturm mit Greifarmen wieder aufgefangen wird. Das klappte bereits bei drei vorherigen Tests. Das Starship soll ins All fliegen und die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden, bevor es dann ebenfalls an den Startturm zurückkehren und mit Greifarmen wieder aufgefangen werden soll.

    Bislang hat es SpaceX noch nicht probiert, das komplette Starship wieder aufzufangen. Beide Raketenteile zurückzubekommen und damit wiederverwenden zu können, wäre ein großer Fortschritt für die Raumfahrtindustrie.

    Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Umlaufbahn um die Erde und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik. Die untere Raketenstufe war da bereits kontrolliert ins Meer nahe dem Startplatz gestürzt. Im Rahmen der Mission wurden auch erstmals auf diesem Wege Starlink-Satelliten ausgesetzt.

    Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue

    Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

    Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

    Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich./cah/DP/stk

    SpaceX

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 139,9 auf Nasdaq (13. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +8,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +60,78 %/+257,30 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung und sinkende Shortpositionen, die als positives Signal gewertet werden. Dem stehen Sorgen über ein KGV über 450, hohe Investitionen, Schulden und Finanzierungsrisiken gegenüber. Diskutiert wird möglicher Verkaufsdruck durch auslaufende Haltefristen ab 8. Dezember. Umsatzwachstum, Quartalsgewinn und der nächste Starshiptest gelten als mögliche Kurstreiber; einzelne Beiträge nennen 250 USD bis Jahresende.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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