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    Wise: 23 % mehr Umsatz – doch eine Kennzahl fällt

    Quartalszahlen

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    Wise meldet 23 Prozent mehr Nettoumsatz und bewegt 141 Milliarden US-Dollar für seine Kunden. Doch im Kerngeschäft fällt eine wichtige Kennzahl. Was dahintersteckt und welche Sparte im Konzern besonders dynamisch wächst.

    Quartalszahlen - Wise: 23 % mehr Umsatz – doch eine Kennzahl fällt
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Der Nettoumsatz von Wise stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 um 23 Prozent auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar.  Der Vorsteuergewinn des Zahlungsdienstleisters für internationale Überweisungen und Währungswechsel stieg um rund neun Prozent auf knapp 335 Millionen US-Dollar, die Marge lag bei 23 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von rund 249 Millionen US-Dollar, was einem Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

    Es gab mehr Volumen bei einer geringeren Erlösquote

    16 Millionen Kunden überwiesen oder tauschten international 141 Milliarden US-Dollar. Das Volumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent. Der Umsatz aus grenzüberschreitenden Transaktionen wuchs dagegen nur um 19 Prozent auf 705 Millionen US-Dollar.

    Grund hierfür ist die gesunkene durchschnittliche Erlösquote von 52 auf 50 Basispunkte. Wise begründet dies mit Investitionen in günstigere Preise. Dadurch bleibt dem Unternehmen von jedem bewegten Dollar ein kleinerer Umsatzanteil.

    Das Kartengeschäft boomt

    Mit Wise-Karten gaben Kunden mehr als 27 Milliarden US-Dollar aus, was einem Plus von 33 Prozent entspricht. Die Kartenerlöse stiegen sogar um 43 Prozent auf 252 Millionen US-Dollar. Dabei halfen die stärkere Nutzung durch Firmenkunden sowie das Wachstum in Regionen mit höheren Interbankenentgelten.

    Die direkten Investitionen erhöhte Wise um 44 Prozent auf 911 Millionen US-Dollar. Im zweiten Halbjahr soll das Wachstum ohne Sondereffekte nachlassen.

    Dieser Vorbehalt ist im Ausblick enthalten

    Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum in der oberen Hälfte seines mittelfristigen Zielkorridors. Die Marge soll etwa am oberen Ende der Spanne von 2025 liegen. Finanzchef Emmanuel Thomassin nennt dafür eine Voraussetzung: keine wesentlichen Änderungen der Leitzinsen.

    Aktie steigt in der Nachbörse

    Nachdem die Aktie den gestrigen Handel mit einem Minus von fast zwei Prozent beendet hatte, legte sie im nachbörslichen Handel ordentlich zu. Sie stieg zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 11,50 Euro (Stand: 07:15 Uhr MEZ). 

    Fazit

    Wise wächst zwar kräftig, doch dieses Wachstum hat seinen Preis: Die Erlösquote im Geldtransfer sinkt, während die Investitionen deutlich steigen. Das starke Kartengeschäft liefert jedoch Rückenwind. Es bleibt entscheidend, ob Wise den Wachstumskurs mit stabilen Margen verbinden kann.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Wise Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,944EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 07:21 Uhr) gehandelt.


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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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