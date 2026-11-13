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    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktien sind heute ex Dividende

    Dividendenkalender

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    Ausschüttungen, Renditen, Ex-Date: Diese Aktien stehen heute im Dividendenkalender ganz oben.

    Dividendenkalender - Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktien sind heute ex Dividende
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 13.11.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Heute im Dividendenkalender: Ex-Dividenden-Aktien am 13.11.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Eli Lilly
    		US +0,74 % quartalsweise 1,73USD
    Equinor
    		NO +10,71 % quartalsweise 3,65NOK
    Corning
    		US +1,88 % quartalsweise 0,28USD
    Starbucks
    		US +2,51 % quartalsweise 0,63USD
    SSR Mining
    		CA - quartalsweise 0,03USD
    Honeywell Aerospace
    		US - quartalsweise 0,40USD
    Charles Schwab
    		US +1,21 % quartalsweise 0,32USD
    MSCI Registered (A)
    		US +1,25 % quartalsweise 2,05USD
    Capital Southwest
    		US +16,20 % monatlich 0,19USD
    Mowi
    		NO +3,21 % quartalsweise 2,30NOK
    Trinity Capital
    		US +16,69 % monatlich 0,17USD
    Cintas
    		US +0,94 % quartalsweise 0,52USD
    Sherwin-Williams
    		US +0,89 % quartalsweise 0,80USD
    Honeywell International
    		US +2,16 % quartalsweise 0,70USD
    Duke Energy
    		US +3,54 % quartalsweise 1,09USD
    Entergy
    		US +2,77 % quartalsweise 0,68USD
    Aperam
    		LU +7,07 % quartalsweise 0,50EUR
    GSK
    		GB +4,18 % quartalsweise 0,44USD
    Cognizant Technology Solutions (A)
    		US +1,60 % quartalsweise 0,33USD
    Royalty Pharma Registered (A)
    		GB +2,47 % quartalsweise 0,24USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.

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