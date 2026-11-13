Leichtes Minus nach Rekordhoch - Starke Wochenbilanz

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 166,2 auf Nasdaq (13. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -12,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,24 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +20,34 %/+140,69 % bedeutet.