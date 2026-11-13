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    Leichtes Minus nach Rekordhoch - Starke Wochenbilanz

    DAX-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte vorbörslich leicht nachgeben
    • Dax erstmals über 27.000, letztlich klar darunter
    • Iran-Lage unklar, Nvidia-Rücktritt gut verkraftet
    DAX-FLASH - Leichtes Minus nach Rekordhoch - Starke Wochenbilanz
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax deuten sich am Freitag leichte Abgaben an. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 26.725 Punkte. Am Vortag war der Dax erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber klar darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich gemessen an der vorbörslichen Indikation ein Plus von 3,5 Prozent ab.

    Die Vorgaben von Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang derweil gut weg./ajx/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 166,2 auf Nasdaq (13. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -12,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +20,34 %/+140,69 % bedeutet.





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