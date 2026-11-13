Fabasoft wächst bei Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026/27
Fabasoft legt im ersten Halbjahr 2026/2027 bei Umsatz, Gewinn und Cashflow zu. Doch die stärkere EBIT-Marge beruht teilweise auf verschobenen Ausgaben – und gilt als vorübergehend.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026/2027 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 18 % auf 51,5 Mio. Euro.
- Wiederkehrende Umsätze wuchsen um 19,4 % auf 31,2 Mio. Euro und machten 60,6 % des Gesamtumsatzes aus.
- Das EBITDA erhöhte sich auf 15,0 Mio. Euro, das EBIT auf 10,9 Mio. Euro; die EBIT-Marge stieg von 16,8 % auf 21,3 %.
- Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 7,0 Mio. Euro, nach 0,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. September 2026 auf 35,8 Mio. Euro, gegenüber 41,8 Mio. Euro zum 31. März 2026.
- Fabasoft bezeichnet die EBIT-Stärke als vorübergehend: Verzögerungen bei Marketing, Personalaufbau und Investitionen trugen dazu bei; der Ausbau der Fabasphere wird fortgesetzt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fabasoft ist am 13.11.2026.
Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,775EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,750EUR das entspricht einem Minus von -0,15 % seit der Veröffentlichung.
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