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    Berliner Dönermann packt aus: Mit welcher Frau war der Ex-Nvidia-CEO unterwegs?

    Neue Wendung?

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    Ein Berliner Dönerverkäufer will Jensen Huang mit einer unbekannten Frau gesehen haben. Nach dem Rücktritt des Nvidia-Mitgründers wirft seine Schilderung Fragen auf. Die Identität der Begleiterin bleibt weiterhin unklar.

    Neue Wendung? - Berliner Dönermann packt aus: Mit welcher Frau war der Ex-Nvidia-CEO unterwegs?
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    Ein Verkäufer will den 63-jährigen Mitgründer des Unternehmens Nvidia im Schöneberger Imbiss "Rüyam" in Begleitung einer Frau gesehen haben. Wer sie war, konnte der Mann nicht sagen, berichtet die B.Z.

    Was der Verkäufer beobachtet haben will

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    Nach der Schilderung des Dönerverkäufsr ähnelte die Begleiterin der Ehefrau des Tech-Milliardärs etwas. Ob es sich um Huangs Ehefrau handelte, wusste er aber nicht. "Ich weiß nicht, ob es seine Frau war, sie sah ihr auf jeden Fall etwas ähnlich", erklärte der Verkäufer. 

    Laut B.Z. wurde Huangs Ehefrau während seines Berlin-Aufenthalts jedoch nicht gesichtet. Damit bleibt offen, mit wem Huang Döner aß.

    Eine Identifizierung liefert der Bericht nicht. Ebenso wenig belegt er einen Zusammenhang zwischen dem Restaurantbesuch und den Affärenvorwürfen gegen den Manager.

    Huang tritt zurück, Kress übernimmt

    Der Berlin-Besuch liegt einige Wochen zurück. Inzwischen hat Huang seine Ämter als Präsident, Konzernchef und Verwaltungsratsmitglied von Nvidia mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die 59-jährige Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen vorläufig.

    Hintergrund der Krise bei Nvidia sind Berichte über mindestens drei Affären des ehemaligen Nvidia-CEOs Huang. Eine davon soll er mit Alice Huang, 42, gehabt haben. Die ehemalige Megaspeed-Managerin steht unter Spionageverdacht und soll Informationen an China weitergegeben haben. Eine zweite außereheliche Beziehung soll er mit der Nvidia-Mitarbeiterin Kimberly Powell gehabt haben. 

    Laut einem Reuters-Bericht soll der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang eine weitere intime Beziehung zu einer Nvidia-Mitarbeiterin gehabt haben.

    Aktie im Crashmodus

    Die Nvidia-Aktie hat innerhalb eines Monats mehr als 27 Prozent an Wert verloren. Bereits am Dienstag, 17. November, folgt nach US-Börsenschluss mit den Quartalszahlen die nächste Bewährungsprobe. Entscheidend dürfte sein, ob Umsatz, Gewinn und Ausblick den Anlegern nach dem Kursrutsch wieder Zuversicht geben.

    NVIDIA

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    Fazit

    Das Rätsel um Huangs Berlin-Begleiterin bleibt weiterhin ungelöst. Für Anleger werden die Quartalszahlen nun zur nächsten Bewährungsprobe: Nach dem Führungswechsel und dem Kursrutsch benötigt Nvidia überzeugende Ergebnisse und einen belastbaren Ausblick, um das Vertrauen zurückzugewinnen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    RedakteurFerdinand Hammer
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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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