Berliner Dönermann packt aus: Mit welcher Frau war der Ex-Nvidia-CEO unterwegs?

Was der Verkäufer beobachtet haben will

Ein Verkäufer will den 63-jährigen Mitgründer des Unternehmens Nvidia im Schöneberger Imbiss "Rüyam" in Begleitung einer Frau gesehen haben. Wer sie war, konnte der Mann nicht sagen, berichtet die B.Z.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach der Schilderung des Dönerverkäufsr ähnelte die Begleiterin der Ehefrau des Tech-Milliardärs etwas. Ob es sich um Huangs Ehefrau handelte, wusste er aber nicht. "Ich weiß nicht, ob es seine Frau war, sie sah ihr auf jeden Fall etwas ähnlich", erklärte der Verkäufer.

Laut B.Z. wurde Huangs Ehefrau während seines Berlin-Aufenthalts jedoch nicht gesichtet. Damit bleibt offen, mit wem Huang Döner aß.

Eine Identifizierung liefert der Bericht nicht. Ebenso wenig belegt er einen Zusammenhang zwischen dem Restaurantbesuch und den Affärenvorwürfen gegen den Manager.

Huang tritt zurück, Kress übernimmt

Der Berlin-Besuch liegt einige Wochen zurück. Inzwischen hat Huang seine Ämter als Präsident, Konzernchef und Verwaltungsratsmitglied von Nvidia mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die 59-jährige Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen vorläufig.

Hintergrund der Krise bei Nvidia sind Berichte über mindestens drei Affären des ehemaligen Nvidia-CEOs Huang. Eine davon soll er mit Alice Huang, 42, gehabt haben. Die ehemalige Megaspeed-Managerin steht unter Spionageverdacht und soll Informationen an China weitergegeben haben. Eine zweite außereheliche Beziehung soll er mit der Nvidia-Mitarbeiterin Kimberly Powell gehabt haben.

Laut einem Reuters-Bericht soll der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang eine weitere intime Beziehung zu einer Nvidia-Mitarbeiterin gehabt haben.

Aktie im Crashmodus

Die Nvidia-Aktie hat innerhalb eines Monats mehr als 27 Prozent an Wert verloren. Bereits am Dienstag, 17. November, folgt nach US-Börsenschluss mit den Quartalszahlen die nächste Bewährungsprobe. Entscheidend dürfte sein, ob Umsatz, Gewinn und Ausblick den Anlegern nach dem Kursrutsch wieder Zuversicht geben.

+0,31 % -9,10 % -25,48 % -23,09 % -10,43 % +232,03 % +464,90 % +7.260,89 % +1.075.471,43 % ISIN:US67066G1040WKN:918422 Intraday

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1 Jahr

3J

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Fazit

Das Rätsel um Huangs Berlin-Begleiterin bleibt weiterhin ungelöst. Für Anleger werden die Quartalszahlen nun zur nächsten Bewährungsprobe: Nach dem Führungswechsel und dem Kursrutsch benötigt Nvidia überzeugende Ergebnisse und einen belastbaren Ausblick, um das Vertrauen zurückzugewinnen.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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