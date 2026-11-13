Bechtle hebt 2026-Prognose erneut an: EBT und Volumen zweistellig höher
Kräftiges Wachstum, volle Auftragsbücher: Bechtle legt im dritten Quartal 2026 deutlich zu und hebt die Jahresprognose erneut an. Auch das Vorsteuerergebnis steigt zweistellig.
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
- Im dritten Quartal 2026 stieg Bechtles Geschäftsvolumen um 19,0 % auf 2,4 Mrd. Euro; der Umsatz legte um 6,1 % auf 1,7 Mrd. Euro zu.
- Das Vorsteuerergebnis (EBT) wuchs um 13,9 % auf 91,7 Mio. Euro; die EBT-Marge bezogen auf das Geschäftsvolumen lag bei 3,8 %.
- Der Auftragsbestand erreichte mit 3,6 Mrd. Euro einen Rekordwert. Das stärkste regionale Wachstum erzielte Deutschland mit einem Plus von 20,8 %.
- Der operative Cashflow betrug im Quartal minus 29,5 Mio. Euro, verbesserte sich aber deutlich gegenüber dem zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr erwartet Bechtle weiterhin einen deutlich positiven Cashflow.
- Bechtle hob die Jahresprognose für 2026 erneut an: Das EBT soll nun um mehr als 10 % wachsen; erwartet werden weiterhin über 10 % Wachstum beim Geschäftsvolumen und 5–10 % beim Umsatz.
- Zum 30. September beschäftigte der Konzern 16.583 Mitarbeitende – 1,7 % mehr als im Vorjahr; der Anstieg war ausschließlich akquisitionsbedingt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Bechtle ist am 13.11.2026.
Der Kurs von Bechtle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,12EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,74 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.778,95PKT (-1,34 %).
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