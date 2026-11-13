Bechtle hebt 2026-Prognose erneut an: EBT und Volumen zweistellig höher 33 0 Kommentare

Kräftiges Wachstum, volle Auftragsbücher: Bechtle legt im dritten Quartal 2026 deutlich zu und hebt die Jahresprognose erneut an. Auch das Vorsteuerergebnis steigt zweistellig.

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