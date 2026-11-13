Ausfälle bei Microsoft 365 dauern an
- Microsoft-Cloud-Dienste weltweit stark beeinträchtigt
- Outlook, Teams und Copilot zeitweise nicht verfügbar
- Microsoft sieht keine Hinweise auf einen Cyberangriff
REDMOND (dpa-AFX) - Die Großstörung bei Microsoft dauert an. Weltweit sind viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.
Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht./so/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 523 auf Nasdaq (13. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +19,50 %/+38,05 % bedeutet.
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Das wird es so in diesem Jahrzehnt nicht geben, das sagen die Auftragsbücher der Chiphersteller als auch deren Käufer.
Das, was du aktuell den Anfang der Umkehr nennst sind imo nur fehlgedeutete Engpässe im Ausbau aufgrund stockender Lieferketten und mangelnder Energieversorgung.
Hoods Äußerungen könnten sich auf eine jüngste Welle von Verzögerungen bei KI-Rechenzentrumsprojekten beziehen, die größtenteils auf Stromengpässe sowie auf lokalen Widerstand zurückzuführen sind.
"Der Finanzvorstand erklärte, Microsoft rechne damit, dass die Investitionsausgaben in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres anziehen werden, sobald die bisher verzögerten Kapazitäten zur Verfügung stehen."
Dein KI-Trade ist also noch lange nicht zu Ende, siehe auch Alphabet, SK Hynix, etc.
https://www.businessinsider.com/microsoft-trims-ai-spending-plans-to-170b-as-azure-revenue-surges-2026-10