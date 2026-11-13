Applied Materials erlebt gewaltigen KI-Ansturm – Produktion soll sich verdoppeln
Kunden können nicht warten
Applied Materials übertrifft die Gewinnerwartungen und erwartet neue Rekorde. Die Nachfrage nach Chipmaschinen wächst schneller als die Kapazitäten.
- Applied Materials übertrifft Gewinnprognosen deutlich
- KI-Boom treibt Nachfrage nach Chipmaschinen stark
- Ausbau der Produktion soll sich bis 2028 verdoppeln
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Der US-Halbleiterausrüster Applied Materials hat am Donnerstagabend starke Quartalszahlen vorgelegt und seine optimistischen Erwartungen für 2027 bekräftigt.
Die Aktie hatte den regulären Handel zuvor mit einem Minus von 3,58 Prozent bei 380,95 US-Dollar beendet. Nach der Veröffentlichung der Zahlen legte sie nachbörslich um 0,76 Prozent auf 383,83 US-Dollar zu.
Applied Materials übertrifft die Gewinnerwartungen
Im vierten Geschäftsquartal steigerte Applied Materials seinen Umsatz um 53 Prozent auf den Rekordwert von 10,41 Milliarden US-Dollar.
Noch stärker entwickelte sich die Profitabilität. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte gegenüber dem Vorjahr um 92 Prozent auf 4,16 US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich 4,05 US-Dollar erwartet.
Auch das Gesamtjahr 2026 verlief erfolgreich. Der Jahresumsatz stieg um 21 Prozent auf 34,45 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 37 Prozent auf 12,89 US-Dollar zulegte.
Wichtigster Wachstumstreiber bleibt das Geschäft mit Halbleiterfertigungsanlagen. Der Umsatz im Segment Semiconductor Systems stieg im Schlussquartal um 64 Prozent auf 8 Milliarden US-Dollar.
KI-Boom soll 2027 noch stärker werden
Besonders optimistisch fällt der Ausblick auf das kommende Jahr aus. Konzernchef Gary Dickerson erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Wafer-Fertigungsausrüstung 2027 um mehr als 30 Prozent steigen wird.
Für das erste Geschäftsquartal 2027 prognostiziert Applied Materials einen Umsatz von 11,1 Milliarden US-Dollar, mit einer Schwankungsbreite von 500 Millionen US-Dollar. Analysten hatten lediglich 10,89 Milliarden US-Dollar erwartet.
Die Nachfrage wächst schneller als die Kapazitäten
Inzwischen stellt nicht mehr die Kundennachfrage das größte Hindernis dar, sondern die Geschwindigkeit, mit der neue Produktionskapazitäten entstehen. Chipproduzenten wollen ihre Anlagen möglichst früh erhalten. Allerdings begrenzen verfügbare Reinräume, Bauteile und Lieferketten die Geschwindigkeit des Ausbaus.
Applied Materials will deshalb seine Produktionsleistung bis 2028 gegenüber dem vierten Geschäftsquartal 2026 verdoppeln.
Fazit: Die Zahlen zeigen, dass nicht nur Nvidia zu den großen Gewinnern des KI-Booms gehört. Applied Materials verdient an den Milliardeninvestitionen der Chiphersteller. Besonders vielversprechend sind die neuen Forschungspartnerschaften mit Intel, Kioxia, Besi und der UCLA. Gemeinsam mit bestehenden Partnern wie TSMC und Samsung könnte Applied Materials seine Stellung in der Halbleiterindustrie langfristig weiter ausbauen.
Allerdings hat die Aktie 2026 bereits rund 48 Prozent gewonnen. Entscheidend dürfte deshalb sein, ob der Konzern die hohe Nachfrage auch künftig bedienen kann. Die Voraussetzungen für weiteres Wachstum sind jedenfalls vielversprechend.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 381,0EUR auf Nasdaq (13. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
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