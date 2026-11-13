Nagarro wächst: Umsatz nach neun Monaten währungsbereinigt um 2,7 Prozent 77 0 Kommentare

Mehr Umsatz, bessere Marge – doch das dritte Quartal bremst: Nagarro zeigt nach neun Monaten 2026 ein gemischtes Bild zwischen Wachstum und Ergebnisdruck.

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