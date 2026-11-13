Nagarro wächst: Umsatz nach neun Monaten währungsbereinigt um 2,7 Prozent
Mehr Umsatz, bessere Marge – doch das dritte Quartal bremst: Nagarro zeigt nach neun Monaten 2026 ein gemischtes Bild zwischen Wachstum und Ergebnisdruck.
Foto: adobe.stock.com
- Umsatz in den ersten neun Monaten 2026: 755,5 Mio. Euro, ein Plus von 2,7 % bei konstanten Wechselkursen; organisch wuchs der Umsatz um 1,2 %.
- Das bereinigte EBITDA stieg im Neunmonatszeitraum um 2,4 % auf 107,3 Mio. Euro; die Marge verbesserte sich von 13,9 % auf 14,2 %.
- Das EBITDA sank in den ersten neun Monaten auf 99,0 Mio. Euro (Vorjahr: 108,5 Mio. Euro), vor allem wegen höherer Aufwendungen aus Sondereffekten; das Periodenergebnis stieg auf 42,5 Mio. Euro.
- Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 255,0 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau; organisch ging er bei konstanten Wechselkursen um 1,6 % zurück.
- Im dritten Quartal sank das bereinigte EBITDA auf 38,3 Mio. Euro und das Periodenergebnis auf 12,7 Mio. Euro; im Vorjahresquartal waren es 44,0 Mio. beziehungsweise 21,4 Mio. Euro.
- Der operative Cashflow erreichte im dritten Quartal 48,2 Mio. Euro. Zum 30. September beschäftigte Nagarro 18.499 Fachkräfte und verzeichnete 186 Kunden mit mehr als 1 Mio. Euro Umsatz im zurückliegenden Zwölfmonatszeitraum.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nagarro ist am 13.11.2026.
Der Kurs von Nagarro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 78,60EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
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