Richemont mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn im Halbjahr

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag allerdings deutlich über dem Konsens.

Einen Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026/27 kommunizierte Richemont wie üblich nicht./ys/mk/AWP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 190,6 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,5722. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 211,67CHF. Von den letzten 9 Analysten der CIE Financiere Richemont Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 240,00CHF was eine Bandbreite von -4,55 %/+34,76 % bedeutet.