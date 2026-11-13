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    Richemont mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn im Halbjahr

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    Für Sie zusammengefasst
    • Richemont steigert Halbjahresumsatz um 16 Prozent
    • Der Ebit wächst um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro
    • Nettogewinn steigt um 39 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro
    Richemont mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn im Halbjahr
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    GENF (dpa-AFX) - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr den Umsatz und insbesondere den Gewinn deutlich gesteigert. Der Schmuckverkauf legte dabei stärker zu, aber auch der Uhrenbereich wuchs weiter. Die Genfer Gesellschaft steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27 (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich auf Gruppenebene ein Plus von 17 Prozent.

    Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg im ersten Halbjahr um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, wobei die Marge um 3,3 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent anstieg. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 2,5 Milliarden Euro (+39 Prozent).

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    Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag allerdings deutlich über dem Konsens.

    Einen Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026/27 kommunizierte Richemont wie üblich nicht./ys/mk/AWP/stk

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    ISIN:CH0210483332WKN:A1W5CV
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 190,6 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,5722. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 211,67CHF. Von den letzten 9 Analysten der CIE Financiere Richemont Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 240,00CHF was eine Bandbreite von -4,55 %/+34,76 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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