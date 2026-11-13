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    Aktie mit neuem Rekordhoch

    Apple

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    Dennoch erregt das Unternehmen mit einer milliardenschweren Anleihe derzeit Aufsehen und sammelt frisches Geld für den Ausbau seiner Infrastruktur rund um KI ein. Der Konzern nimmt über die Platzierung von Schuldtiteln rund 7,5 Milliarden US-Dollar auf. Die aktuelle Emission umfasst sieben Tranchen mit Laufzeiten zwischen 2026 und 2036, die teils fest und teils variabel verzinst sind. Beteiligt sein sollen laut einem Bloomberg-Bericht unter anderem Goldman Sachs, die Bank of America, JPMorgan und die Deutsche Bank. Ob Apple das angesichts des hohen Cashbestands nötig hat, bleibt fraglich.

    Chart-Check: Luft wird merklich dünner!

    Technisch ist aber auch dieser Titel in den letzten Tagen etwas unter die Räder geraten und musste von seinen vorherigen Rekordständen und einem potenziellen Doppelhoch einen Abschlag von acht Prozent auf 325,08 US-Dollar einstecken. Am Donnerstag allerdings zogen Technologiewerte wieder deutlich an, darunter auch Apple, und markierten sogleich einen neuen Rekordstand bei 359,37 US-Dollar.

    Das Ausbruchs-Szenario (Grünes Licht für Käufer): Damit steigt erneut die Wahrscheinlichkeit eines Kursanstiegs in Richtung der alten Kurszielmarke bei 362,47 und in einer überschießenden Welle sogar auf 374,34 US-Dollar im Rahmen der nun laufenden Jahresendrallye deutlich an und bietet sich für eine entsprechende Position an. Dennoch sollten Anleger nicht zu euphorisch werden und eine konsequente Stopp-Anhebung betreiben.

    Das Warnsignal (Vorsicht geboten): In größere Schwierigkeiten dürfte die Apple-Aktie hingegen erst bei einem nachhaltigen Aufwärtstrendbruch geraten, der sich unter einem Preisniveau von 325,00 US-Dollar andeuten würde. In diesem Fall müsste mit einem Trendwechsel und Abschlägen auf 309,90 und darunter auf den EMA 200 bei 306,44 US-Dollar gerechnet werden. Eine solche Entwicklung würde sehr stark für einen Bärenmarkt sprechen und das Papier mittelfristig belasten.

    Trading-Strategie:

    LONG

    Stop-Buy-Order : 363,00 US-Dollar

    Kursziel : 374,34 US-Dollar

    Renditechance via DN5JJQ : 45 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 362,47 // 374,34 // 380,99 // 384,62 US-Dollar
    Unterstützungen: 351,73 // 344,27 // 337,87 // 330,19 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN5JJQ Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,67 - 3,68 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 315,3811 US-Dollar Basiswert: Apple Inc.
    KO-Schwelle: 315,3811 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 355,58 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 374,34 US-Dollar
    Hebel: 8,75 Kurschance: + 45 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN4YA2 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,68 - 3,69 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 395,9294 US-Dollar Basiswert: Apple Inc.
    KO-Schwelle: 395,9294 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 355,58 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,71 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest






    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Apple Aktie mit neuem Rekordhoch Dennoch erregt das Unternehmen mit einer milliardenschweren Anleihe derzeit Aufsehen und sammelt frisches Geld für den Ausbau seiner Infrastruktur rund um KI ein. Der Konzern nimmt über die Platzierung von Schuldtiteln rund 7,5 Milliarden US-Dollar …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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