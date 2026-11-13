Aktie mit neuem Rekordhoch

Dennoch erregt das Unternehmen mit einer milliardenschweren Anleihe derzeit Aufsehen und sammelt frisches Geld für den Ausbau seiner Infrastruktur rund um KI ein. Der Konzern nimmt über die Platzierung von Schuldtiteln rund 7,5 Milliarden US-Dollar auf. Die aktuelle Emission umfasst sieben Tranchen mit Laufzeiten zwischen 2026 und 2036, die teils fest und teils variabel verzinst sind. Beteiligt sein sollen laut einem Bloomberg-Bericht unter anderem Goldman Sachs, die Bank of America, JPMorgan und die Deutsche Bank. Ob Apple das angesichts des hohen Cashbestands nötig hat, bleibt fraglich.

Technisch ist aber auch dieser Titel in den letzten Tagen etwas unter die Räder geraten und musste von seinen vorherigen Rekordständen und einem potenziellen Doppelhoch einen Abschlag von acht Prozent auf 325,08 US-Dollar einstecken. Am Donnerstag allerdings zogen Technologiewerte wieder deutlich an, darunter auch Apple, und markierten sogleich einen neuen Rekordstand bei 359,37 US-Dollar.

Das Ausbruchs-Szenario (Grünes Licht für Käufer): Damit steigt erneut die Wahrscheinlichkeit eines Kursanstiegs in Richtung der alten Kurszielmarke bei 362,47 und in einer überschießenden Welle sogar auf 374,34 US-Dollar im Rahmen der nun laufenden Jahresendrallye deutlich an und bietet sich für eine entsprechende Position an. Dennoch sollten Anleger nicht zu euphorisch werden und eine konsequente Stopp-Anhebung betreiben.

Das Warnsignal (Vorsicht geboten): In größere Schwierigkeiten dürfte die Apple-Aktie hingegen erst bei einem nachhaltigen Aufwärtstrendbruch geraten, der sich unter einem Preisniveau von 325,00 US-Dollar andeuten würde. In diesem Fall müsste mit einem Trendwechsel und Abschlägen auf 309,90 und darunter auf den EMA 200 bei 306,44 US-Dollar gerechnet werden. Eine solche Entwicklung würde sehr stark für einen Bärenmarkt sprechen und das Papier mittelfristig belasten.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 363,00 US-Dollar

Kursziel : 374,34 US-Dollar

Renditechance via DN5JJQ : 45 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5JJQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,67 - 3,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 315,3811 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 315,3811 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 355,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 374,34 US-Dollar Hebel: 8,75 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4YA2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,68 - 3,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 395,9294 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 395,9294 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 355,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,71 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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