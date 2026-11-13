Nachzügler zieht nach

Genau zu den Zwischenwahlen in den USA Anfang November und unter sehr hoher Volatilität gelang es dem Euro Stoxx 50 über das Preisniveau von 6.200 Punkten zu springen und damit seinen vorherigen Korrekturtrend erfolgreich zu beenden. In der Folge stieg das Barometer bis Donnerstag-Handelsschluss auf 6.430 Zähler an und hat sich seinem alten Rekord von 6.576 Punkten weiter angenähert.

Das Ausbruchs-Szenario (Grünes Licht für Käufer): Dennoch bedarf es eines weiteren Kursanstiegs um 2,71 Prozent, um an die Vorgängerhochs erfolgreich anzuknüpfen. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen; eine überschießende Welle würde weitere Kaufbereitschaft auf sogar 6.846 Punkte anzeigen. Unterstützungen findet der EuroStoxx derzeit bei 6.287 und darunter 6.200 Punkten.

Das Warnsignal (Vorsicht geboten): Nur ein nachhaltiger Kursrutsch unter 6.000 Zähler würde das aktuell bullische Chartbild komplett umdrehen und für ein mittelfristiges Verkaufssignal in Richtung 5.750 und womöglich 5.510 Punkte sorgen. Vorläufig muss man sich um dieses Szenario derzeit aber weniger Sorgen machen und kann als Anleger weiterhin auf Long-Positionen setzen.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 6.430 Punkte

Kursziele : 6.500 und 6.576 Punkte

Renditechance via DN5X07 : 45 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5X07 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,69 - 3,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.031,179 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 6.031,179 Punkte17,30 akt. Kurs Basiswert: 6.398,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.576 Punkte Hebel: 17,30 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5X01 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,27 - 4,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.805,413 Punkte Basiswert: Euro-Stoxx 50-Index KO-Schwelle: 6.805,413 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.398,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,94 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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