27.000 Punkte! Doch eine Gefahr aus den USA könnte die deutsche Party beenden

In den USA dagegen bebt die Technologiebranche. Nvidia-Chef Jensen Huang ist zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorerst das Steuer. Gleichzeitig treiben steigende Zinserwartungen die Anleiherenditen und den US-Dollar nach oben.

Nach dem Sprung über 27.000 Punkte gönnt sich der DAX eine Verschnaufpause. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,2 Prozent tiefer auf 26.725 Punkte. Auf Wochensicht steht trotzdem ein Plus von 3,5 Prozent.

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DAX: Rekord auf starken Bilanzen

Am Donnerstag kletterte der DAX erstmals über 27.000 Punkte, in der Spitze auf 27.001 Zähler. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,4 Prozent auf 26.771 Punkte. Es war der vierte Gewinntag in Folge.

Seit Jahresbeginn liegt der Index rund zehn Prozent vorn. Rückenwind liefern die Bilanzen. Die DAX-Konzerne verdienten im dritten Quartal operativ rund 38 Milliarden Euro, 4,6 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie eine erste Auswertung der Beratung EY zeigt.

Die Deutsche Telekom führt mit 7,4 Milliarden Euro vor Allianz und Siemens. Das Wachstum stehe auf mehreren Säulen, sagt EY-Deutschlandchef Henrik Ahlers. Energie, Infrastruktur, Verteidigung und Technologie entwickelten sich dynamisch.

"Die Autoindustrie bleibt unter erheblichem Druck und trübt das Gesamtbild."

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Wall Street: Flucht in sichere Häfen

In New York überwog die Vorsicht. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq gaben jeweils 0,4 Prozent nach. Der Markt verkaufe derzeit Technologiewerte und kaufe sichere Häfen, sagt Jed Ellerbroek von Argent Capital Management. Er rechne aber damit, dass sich der Trend wieder dreht. Die Terminkontrakte auf Nasdaq und S&P 500 notierten am Freitagmorgen 0,2 Prozent im Plus.

Nvidia: Interimschefin statt Gründer

Im Zentrum der Unruhe steht Nvidia. Am Donnerstag bestätigte der Konzern den Rücktritt von Huang, nachdem Berichte über außereheliche Affären das Unternehmen erschüttert hatten. Eine davon soll er mit einer mutmaßlichen Spionin Chinas gehabt haben. Die Aktie brach zeitweise um 14 Prozent ein und schloss 4,3 Prozent tiefer bei 166,19 US-Dollar.

Anfang Oktober kostete sie noch knapp 240 US-Dollar. Huangs Abgang hinterlasse "ein Vakuum, das schwer zu füllen sein wird", schreiben die Analysten von JPMorgan. Neue Geschäfte könnten länger dauern. Die Konkurrenz profitiert. Investoren würden nach Alternativen suchen, sagt Jon Zauderer von Citi. AMD stieg um 5,9 Prozent, Broadcom um 5,5 Prozent. Am Dienstag legt Nvidia Quartalszahlen vor.

Asien: Uneinheitlich

In Asien fehlte eine klare Richtung. Laut dpa-AFX legte der japanische Nikkei 225 rund 0,5 Prozent zu, während der Hang Seng in Hongkong 1,5 Prozent verlor.

Anleihen: Renditen auf Mehrwochenhoch

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen an. Zweijährige US-Staatsanleihen rentierten mit 4,89 Prozent so hoch wie seit einem Monat nicht mehr, zehnjährige mit 5,14 Prozent auf einem Dreiwochenhoch.

Händler halten laut CME Group sogar eine große Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,5 Prozentpunkte im Dezember für möglich. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei elf bis 15 Prozent, vor einer Woche war es null. Eingepreist seien drei Zinserhöhungen in den nächsten zwölf Monaten, sagt Manusha Samaraweera von der Capital Group. Am Nachmittag folgen die Erzeugerpreise.

US-Dollar: Bester Wochengewinn seit über einem Monat

Die höheren Zinserwartungen beflügeln den US-Dollar. Er steuert auf ein Wochenplus von 0,9 Prozent zu. Ein Euro kostet rund 1,106 US-Dollar. Der Yen rutschte über die Marke von 160 je US-Dollar. Händler fürchten deshalb, dass Tokio am Devisenmarkt eingreift.

Öl: Angriffe treiben den Preis

Am Ölmarkt sorgte der Nahe Osten für einen Sprung. Brent verteuerte sich am Donnerstag um 3,3 Prozent auf 95,82 US-Dollar je Barrel. Die Huthi-Miliz meldete Angriffe auf saudische Ölanlagen, Irans Militär Explosionen auf Tankern in der Straße von Hormus. Investoren seien es leid, immer dasselbe Lied über Friedensaussichten zu hören, sagt Timothy Snyder von Matador Economics. Am Freitag pendelte Brent zwischen 95 und 96 US-Dollar.

Gold und Bitcoin: Erholung und Ausverkauf

Gold fing sich nach dem tiefsten Stand seit Oktober 2025 und stieg um 1,1 Prozent auf 3.919 US-Dollar je Feinunze. Auf Wochensicht steht aber ein Minus von 3,6 Prozent. Kelvin Wong von OANDA spricht von einer Gegenbewegung nach dem "dramatischen Einbruch". Bitcoin rutschte dagegen um 4,2 Prozent auf rund 68.400 US-Dollar.

Fazit

Der DAX profitiert von soliden Bilanzen und hält sich bemerkenswert stabil. Die Krise bei Nvidia zeigt aber, wie verwundbar der KI-Boom ist. Die Quartalszahlen am Dienstag werden zum Stimmungstest. Steigende Zinsen in den USA, ein starker US-Dollar und ein Ölpreis von mehr als 95 US-Dollar bleiben zudem Risiken für Aktien und Anleihen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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Nicolas Ebert

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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