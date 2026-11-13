Kaum Bewegung Silber verändert sich +0,17 %

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,32748USD. Heute steht er bei 50,14USD. Das Investment wäre auf 2.245,62USD gewachsen – eine Steigerung von +124,56 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Tagesschwankungen bei Silber und den berichteten Kursrückgang von 122 auf unter 50 US-Dollar. Diskutiert werden gebrochene charttechnische Marken, eine mögliche Seitwärtsphase und weitere Verluste bis unter 20 US-Dollar 2027. Optimistische Kursziele stehen diesen Erwartungen gegenüber. Als mögliche Kurstreiber gelten die Fed-Zinspolitik und Risiken im Geldsystem; Knappheit und Wertaufbewahrungsfunktion sind umstritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.