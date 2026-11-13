Huawei präsentiert LUTERRA S2 und definiert mit drei herausragenden Innovationen die Zukunft von Energiesystemen für Privathaushalte neu

„Wir freuen uns sehr, HUAWEI LUTERRA S2, unser All-in-One-Energiesystem der nächsten Generation für Privathaushalte, vorstellen zu können", sagte Steve Zhang, Präsident des Huawei-Geschäftsbereichs für dezentrale Photovoltaik und Batteriespeichersysteme. „Durch die Kombination aus vollständiger SiC-Architektur, KI-gestütztem Energiemanagement sowie branchenführender Sicherheit wurde LUTERRA S2 so entwickelt, dass es kleiner, leichter, leiser, sicherer, intelligenter und leistungsstärker ist als je zuvor."

PALMA DE MALLORCA, Spanien, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 9. November kündigte Huawei die Markteinführung von HUAWEI LUTERRA S2 an, einem All-in-One-Energiesystem für Privathaushalte, das einen Hybridwechselrichter, einen Energiespeicher sowie KI-gestütztes Energiemanagement in einer einzigen stapelbaren Einheit vereint. LUTERRA S2 ist für eine unkomplizierte Montage konzipiert und lässt sich innerhalb weniger Minuten installieren und in Betrieb nehmen. LUTERRA S2 ist in einphasigen (3–10 kW) und dreiphasigen (5–20 kW) Ausführungen erhältlich und das branchenweit erste All-in-One-Energiesystem für Privathaushalte, das auf Huaweis firmeneigener vollständiger SiC-Architektur (Siliziumkarbid) basiert und außergewöhnliche Effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit bietet.

Da Solarenergie, Energiespeicherung, das Laden von Elektrofahrzeugen sowie das Energiemanagement im Haushalt immer stärker zusammenwachsen, suchen Hausbesitzer nach Lösungen, die über Leistung und Kapazität hinaus auch intelligentere Funktionen, höhere Effizienz und mehr Sicherheit bieten.

Um diesen sich wandelnden Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt Huawei mit HUAWEI LUTERRA S2 ein bahnbrechendes Energiesystem für Privathaushalte vor, das auf drei zentralen Säulen basiert: Ultimate Experience (herausragendes Nutzererlebnis), Ultimate Intelligence (höchste Intelligenz) und Ultimate Safety (maximale Sicherheit).

Ultimate Experience: Von der Kerntechnologie zum Nutzererlebnis im Alltag

LUTERRA S2 vereint eine hohe Leistungsdichte mit einem kompakten Design und liefert eine Leistung der 20-kW-Klasse in einem schlanken Gehäuse. Dank Huaweis firmeneigener vollständiger SiC-Architektur und der ANPC-Topologie erreicht das System einen Wirkungsgrad von bis zu 99 %. Integrierte Energieoptimierer ermöglichen über die gesamte Nutzungsdauer eine nutzbare Energiemenge von bis zu 5,0 MWh/kWh sowie eine Auslegungslebensdauer von mehr als 15 Jahren.