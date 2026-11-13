ANTALYA, Türkei, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- In einem Appell an die muslimischen Gemeinden Großbritanniens hat die in Großbritannien ansässige Adam Foundation heute eine neue Umweltkampagne von der COP31 aus gestartet, die die Gemeinden dazu aufruft, praktische Maßnahmen zum Schutz des Planeten zu ergreifen.

Die Kampagne mit dem Titel „Unser Planet, unsere Verantwortung" hat zum Ziel, Tausende von Einweg-Plastikwasserflaschen, die während des heiligen Monats Ramadan verbraucht werden, durch wiederverwendbare Alternativen zu ersetzen, die die Stiftung Anfang 2027 in ganz Großbritannien verteilen will.

Die Kampagne wurde von einer Gruppe von Avicenna-Gelehrten ins Leben gerufen, die an der COP31 in Antalya, Türkei, teilnahmen. Die Avicenna-Stiftung, gegründet vom britischen Unternehmer und Philanthropen Safwan Adam, unterstützt talentierte junge Menschen durch Bildung, Mentoring und Führungskräfteentwicklung.

Die Initiative zielt darauf ab, einen Beitrag zu den Bemühungen zur Reduzierung von Plastikmüll zu leisten und eine praktische Umweltkampagne zu bieten, um die sich muslimische Gemeinschaften in ganz Großbritannien versammeln können.

Faheemah Khan, Teilnehmerin des Stipendienprogramms der Avicenna-Stiftung, sagte auf der COP31:

„Während des Ramadan verbrauchen muslimische Gemeinden in ganz Großbritannien Tausende von Einweg-Plastikwasserflaschen, wenn sie ihr Fasten brechen. Wir sind überzeugt, dass bereits die einfache Umstellung auf wiederverwendbare Flaschen einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll und zum Schutz unserer Umwelt leisten kann.

„Wir rufen die muslimischen Gemeinden im ganzen Land dazu auf, sich dieser gemeinsamen Anstrengung anzuschließen und zu zeigen, wie kleine Veränderungen in unserem Alltag einen positiven Beitrag für unseren gemeinsamen Planeten leisten können."

Dr. Astrid Bonfield CBE, Geschäftsführerin der Adam Foundation, sagte:

„Wir sind ungemein stolz auf unsere Stipendiaten, die sich für diese einfache, aber effektive Kampagne eingesetzt haben. Der Schutz unseres Planeten ist eine gemeinsame Verantwortung, und die Stiftung ist entschlossen, ihren Beitrag dazu zu leisten, Gemeinschaften zu befähigen, positive ökologische und soziale Veränderungen voranzutreiben.

„Mit dieser Initiative möchten wir muslimische Gemeinschaften, Unternehmen und Organisationen in ganz Großbritannien dazu ermutigen, sich an einer gemeinsamen Anstrengung zur Reduzierung von Plastikmüll zu beteiligen. Wir laden alle Interessierten, die sich engagieren und die Kampagne unterstützen möchten, ein, https://connect.adamfoundation.com/corporate zu besuchen.

„Wir glauben, dass wir durch Zusammenarbeit einen nachhaltigen Unterschied bewirken können, angefangen bei praktischen Veränderungen, die unseren Gemeinschaften und der Umwelt zugutekommen."

Die Stiftung plant, ab Januar 2027, also vor dem heiligen Monat Ramadan, wiederverwendbare Flaschen zu verteilen. Weitere Informationen zur Teilnahme und Verteilung finden Sie auf der Website der Kampagne.

Hinweise für Redakteure

Über „Unser Planet, unsere Verantwortung"

„Unser Planet, unsere Verantwortung" ist eine Umweltkampagne, die von der Adam Foundation auf der COP31 im November 2026 ins Leben gerufen wurde. Die Initiative ermutigt muslimische Gemeinden in Großbritannien, den Verbrauch von Einwegplastik während des Ramadan durch die Verwendung wiederverwendbarer Wasserflaschen zu reduzieren.

Die Stiftung plant, im Januar 2027, vor Beginn des Ramadan, mit der Verteilung der Flaschen zu beginnen.

Organisationen, die die Kampagne unterstützen oder daran teilnehmen möchten, finden weitere Informationen unter:

https://connect.adamfoundation.com/corporate

Medienanfragen: info@adamfoundation.com

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