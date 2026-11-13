🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    „Unser Planet, unsere Verantwortung"

    Die Adam Foundation startet im Rahmen der COP31 eine Ramadan-Kampagne in Großbritannien

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    ANTALYA, Türkei, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- In einem Appell an die muslimischen Gemeinden Großbritanniens hat die in Großbritannien ansässige Adam Foundation heute eine neue Umweltkampagne von der COP31 aus gestartet, die die Gemeinden dazu aufruft, praktische Maßnahmen zum Schutz des Planeten zu ergreifen.

    Our Planet, Our Responsibility

    Die Kampagne mit dem Titel „Unser Planet, unsere Verantwortung" hat zum Ziel, Tausende von Einweg-Plastikwasserflaschen, die während des heiligen Monats Ramadan verbraucht werden, durch wiederverwendbare Alternativen zu ersetzen, die die Stiftung Anfang 2027 in ganz Großbritannien verteilen will.

    Die Kampagne wurde von einer Gruppe von Avicenna-Gelehrten ins Leben gerufen, die an der COP31 in Antalya, Türkei, teilnahmen. Die Avicenna-Stiftung, gegründet vom britischen Unternehmer und Philanthropen Safwan Adam, unterstützt talentierte junge Menschen durch Bildung, Mentoring und Führungskräfteentwicklung.

    Die Initiative zielt darauf ab, einen Beitrag zu den Bemühungen zur Reduzierung von Plastikmüll zu leisten und eine praktische Umweltkampagne zu bieten, um die sich muslimische Gemeinschaften in ganz Großbritannien versammeln können.

    Faheemah Khan, Teilnehmerin des Stipendienprogramms der Avicenna-Stiftung, sagte auf der COP31:

    „Während des Ramadan verbrauchen muslimische Gemeinden in ganz Großbritannien Tausende von Einweg-Plastikwasserflaschen, wenn sie ihr Fasten brechen. Wir sind überzeugt, dass bereits die einfache Umstellung auf wiederverwendbare Flaschen einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll und zum Schutz unserer Umwelt leisten kann.

    „Wir rufen die muslimischen Gemeinden im ganzen Land dazu auf, sich dieser gemeinsamen Anstrengung anzuschließen und zu zeigen, wie kleine Veränderungen in unserem Alltag einen positiven Beitrag für unseren gemeinsamen Planeten leisten können."

    Dr. Astrid Bonfield CBE, Geschäftsführerin der Adam Foundation, sagte:

    „Wir sind ungemein stolz auf unsere Stipendiaten, die sich für diese einfache, aber effektive Kampagne eingesetzt haben. Der Schutz unseres Planeten ist eine gemeinsame Verantwortung, und die Stiftung ist entschlossen, ihren Beitrag dazu zu leisten, Gemeinschaften zu befähigen, positive ökologische und soziale Veränderungen voranzutreiben.

    „Mit dieser Initiative möchten wir muslimische Gemeinschaften, Unternehmen und Organisationen in ganz Großbritannien dazu ermutigen, sich an einer gemeinsamen Anstrengung zur Reduzierung von Plastikmüll zu beteiligen. Wir laden alle Interessierten, die sich engagieren und die Kampagne unterstützen möchten, ein, https://connect.adamfoundation.com/corporate zu besuchen.

    „Wir glauben, dass wir durch Zusammenarbeit einen nachhaltigen Unterschied bewirken können, angefangen bei praktischen Veränderungen, die unseren Gemeinschaften und der Umwelt zugutekommen."

    Die Stiftung plant, ab Januar 2027, also vor dem heiligen Monat Ramadan, wiederverwendbare Flaschen zu verteilen. Weitere Informationen zur Teilnahme und Verteilung finden Sie auf der Website der Kampagne.

    Hinweise für Redakteure

    Über „Unser Planet, unsere Verantwortung"

    „Unser Planet, unsere Verantwortung" ist eine Umweltkampagne, die von der Adam Foundation auf der COP31 im November 2026 ins Leben gerufen wurde. Die Initiative ermutigt muslimische Gemeinden in Großbritannien, den Verbrauch von Einwegplastik während des Ramadan durch die Verwendung wiederverwendbarer Wasserflaschen zu reduzieren.

    Die Stiftung plant, im Januar 2027, vor Beginn des Ramadan, mit der Verteilung der Flaschen zu beginnen.

    Organisationen, die die Kampagne unterstützen oder daran teilnehmen möchten, finden weitere Informationen unter:

    https://connect.adamfoundation.com/corporate

    Medienanfragen: info@adamfoundation.com 

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-adam-foundation-startet-im-rahmen-der-cop31-eine-ramadan-kampagne-in-groWbritannien-unser-planet-unsere-verantwortung-302938432.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die Adam Foundation startet im Rahmen der COP31 eine Ramadan-Kampagne in Großbritannien „Unser Planet, unsere Verantwortung" ANTALYA, Türkei, 13. November 2026 /PRNewswire/ - In einem Appell an die muslimischen Gemeinden Großbritanniens hat die in Großbritannien ansässige Adam Foundation heute eine neue Umweltkampagne von der COP31 aus gestartet, die die Gemeinden dazu …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     