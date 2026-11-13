Billionen-IPO von Anthropic: Kaufe ich die Aktie zum Börsenstart?

Es ist der Börsengang, auf den die KI-Welt gewartet hat. Am 19. November will Anthropic an die Nasdaq. Das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude könnte dabei mit weit über einer Billion Dollar bewertet werden. Für Privatanleger ist es eine der ersten Gelegenheiten, direkt bei einem der führenden KI-Entwickler einzusteigen. Ich habe mir die Zahlen angesehen.

Das Wichtigste vorab

Erster Handelstag: 19. November an der Nasdaq, Kürzel ANT

Preisspanne: 70 bis 78 USD je Aktie, der finale Preis kommt am 18. November

Volumen: 825 Millionen Aktien, bis zu 64,35 Mrd. USD Emissionserlös

Bewertung: rund 1,3 bis 1,4 Billionen USD auf Basis der Preisspanne

Privatanleger: Rund 20 % der Aktien sind für sie vorgesehen, deutlich mehr als üblich

Eine Wachstumsmaschine, wie es sie selten gab

Anthropic ist erst fünf Jahre alt. Gegründet wurde es 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern, heute konkurriert Claude direkt mit ChatGPT und Googles Gemini.

Wie rasant es vorangeht, zeigt der Umsatz:

2023: 41 Mio. USD

2024: 386 Mio. USD

2025: 4,59 Mrd. USD

Erste neun Monate 2026: 33,24 Mrd. USD

Allein im dritten Quartal kamen fast 17 Mrd. USD zusammen. Das Geld stammt vor allem von Unternehmen: Mehr als die Hälfte der Fortune-500-Konzerne nutzt Claude, über 1.900 Kunden zahlen jeweils mehr als eine Million Dollar im Jahr. Rund 80 % des Umsatzes entstehen, weil Firmen Claude in ihre eigenen Anwendungen einbauen und nach Nutzung bezahlen. Je mehr die KI arbeitet, desto mehr verdient Anthropic.

Der Haken: Sehr viel Zukunft ist schon eingepreist

Bei der aktuellen Preisspanne kostet Anthropic knapp das 40-Fache des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate. Das ist eine Wette darauf, dass das Wachstum noch Jahre anhält. Dazu kommen vier Punkte, die ich im Blick behalten würde:

Gewinne schwanken stark: Nach neun Monaten steht operativ noch ein Verlust, vor allem wegen der Kosten für Rechenleistung. Der Nettoverlust von über 100 Mrd. USD geht dagegen größtenteils auf Bewertungseffekte zurück und ist kein echter Geldabfluss.

Riesige Verpflichtungen: Verträge über Rechenkapazitäten summieren sich auf fast 900 Mrd. USD über viele Jahre.

Abhängigkeit von Großkunden: Die fünf größten Kunden stehen für rund ein Viertel des Umsatzes.

Kaum Mitsprache: Die Gründergesellschaft hält über Sonderaktien 50,1 % der Stimmrechte.

Und wie bei jedem Börsengang gilt: In den ersten Tagen kann der Kurs heftig schwanken, auch unter den Ausgabepreis. Weil die Aktie in Dollar gehandelt wird, kommt ein Währungsrisiko dazu.

So kommt ihr an die Aktie

Das öffentliche Angebot richtet sich auch an Privatanleger in Deutschland. Zeichnen könnt ihr unter anderem über CapTrader, vormerken lassen könnt ihr euch dort schon jetzt unverbindlich. Eine Zuteilung ist allerdings nicht garantiert und kann geringer ausfallen als gewünscht. Wer leer ausgeht, kann die Aktie ab dem 19. November ganz regulär an der Nasdaq kaufen.

Kaufe ich die Aktie zum Börsenstart?

Ich überlege ernsthaft zu zeichnen. Ich nutze Claude selbst sehr viel und sehe jeden Tag, wie schnell sich das Produkt weiterentwickelt. Für mich ist Anthropic eines der spannendsten Unternehmen am Markt.

Gleichzeitig mache ich mir nichts vor: Billig wird die Aktie zum Start nicht, wahrscheinlich ist sie sogar zu teuer. Deshalb warte ich die finalen Daten ab, vor allem den Ausgabepreis am 18. November. Erst dann entscheide ich, ob und mit welcher Summe ich dabei bin.

Wenn ich zeichne, dann über CapTrader. Wie Vormerkung und Zeichnung Schritt für Schritt funktionieren, zeige ich hier: Anthropic-Aktie vorab zeichnen: So funktioniert es

Das ist keine Anlageberatung. Termine und Angebotsbedingungen können sich bis zum Börsengang noch ändern. Maßgeblich ist der Wertpapierprospekt.