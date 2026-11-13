Uzin Utz im Q3: Umsatzplus, stabile Ergebnisse trotz Bau-Flaute
Mehr Umsatz, sinkende Marge: Uzin Utz wächst in den ersten neun Monaten 2026 kräftig. Trotz leicht höherem EBIT blickt der Konzern beim Jahresergebnis vorsichtiger nach vorn.
- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 9,0 % auf 416,0 Mio. Euro (Vorjahr: 381,6 Mio. Euro); das organische Wachstum lag ebenfalls bei 9,0 %.
- Das EBIT erhöhte sich um 1,6 % auf 32,3 Mio. Euro. Die EBIT-Marge sank leicht von 8,3 % auf 7,8 %.
- Im dritten Quartal wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,5 %; das EBIT lag mit 11,6 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert.
- Rohstoff- und Verpackungspreise blieben auf hohem Niveau weitgehend stabil. Die Materialaufwandsquote betrug 41,8 %, die Personalaufwandsquote 27,9 %.
- Uzin Utz beschäftigte zum 30. September 1.647 Mitarbeitende (Vorjahr: 1.567) und ermöglichte 45 jungen Menschen eine Ausbildung.
- Die Umsatzprognose für 2026 bleibt bei einem leichten Anstieg (> 2,0 % bis 10,0 %); beim EBIT erwartet das Unternehmen nun ein Ergebnis auf Vorjahresniveau bis leicht darunter.
Der Kurs von Uzin Utz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,85 % im Plus.
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