Uzin Utz im Q3: Umsatzplus, stabile Ergebnisse trotz Bau-Flaute 85 0 Kommentare

Mehr Umsatz, sinkende Marge: Uzin Utz wächst in den ersten neun Monaten 2026 kräftig. Trotz leicht höherem EBIT blickt der Konzern beim Jahresergebnis vorsichtiger nach vorn.

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