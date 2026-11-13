AfD wieder deutlicher vor Union

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD liegt in einer aktuellen Umfrage wieder deutlich vor der Union. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 28 Prozent - zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, wie aus dem ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Die Union verliert einen Punkt und käme auf 22 Prozent.

Die SPD verliert demnach ebenfalls einen Punkt und kommt jetzt auf 13 Prozent. Die Grünen würden zwei Punkte gewinnen und lägen mit 15 Prozent nun auf Platz drei. Die Linke fällt um einen Punkt auf 10 Prozent. Die FDP würde mit 3 Prozent weiter den Einzug ins Parlament verpassen.