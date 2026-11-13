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    Naturkatastrophen treffen Versicherer Generali - Gewinn steigt trotzdem

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    Für Sie zusammengefasst
    • Naturkatastrophen kosteten Generali 1,5 Milliarden
    • Schäden summierten sich auf 1,8 Milliarden Euro
    • Generali steigerte den Überschuss um zwölf Prozent
    Naturkatastrophen treffen Versicherer Generali - Gewinn steigt trotzdem
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TRIEST (dpa-AFX) - Teure Schäden durch Naturkatastrophen haben den italienischen Versicherer Generali in diesem Jahr bereits eine Milliardensumme gekostet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Großschäden durch solche Ereignisse bei dem Unternehmen auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden und damit 1,1 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor, wie Generali am Freitag in Triest mitteilte. Dank deutlich höherer Prämieneinnahmen verdiente der Versicherer jedoch mehr als im Vorjahreszeitraum.

    Der operative Gewinn des Konzerns stieg währungsbereinigt um 8,5 Prozent auf gut 6,4 Milliarden Euro. Er verfehlte im dritten Quartal jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, obgleich alle Sparten mehr abwarfen als ein Jahr zuvor. Die Prämieneinnahmen wuchsen in den ersten neun Monaten um 4,5 Prozent auf 76,5 Milliarden Euro, und der Überschuss legte sogar um 12 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu.

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    Am Donnerstag hatte bereits der deutsche Versicherer Allianz hohe Naturkatastrophenschäden aus dem Sommer gemeldet. Allein im dritten Quartal summierten sie sich bei dem Münchner Konzern auf 1,1 Milliarden Euro. Besonders teuer schlugen dabei die Zerstörungen durch Hagelstürme zu Buche, sowohl in Deutschland als auch in Italien./stw/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 471 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 504,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -26,06 %/+44,09 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen genannten Kurs von 469,70 Euro (+1,01 %), die Erwartung einer Dividendenerhöhung und langfristiges Halten mit Nachkäufen bei Rücksetzern sowie reinvestierten Dividenden. Diskutiert werden zudem Wachstumspotenziale beim verwalteten Vermögen von rund 3 Billionen Euro, mögliche Zuflüsse durch das Altersvorsorgedepot und erwartete Effizienzgewinne durch KI in der Schadenbearbeitung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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