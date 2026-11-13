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    Haßelmann attestiert Merz Führungsschwäche

    Stromsteuer

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    Für Sie zusammengefasst
    • Haßelmann wirft Regierung Planlosigkeit vor
    • Merz' Stromsteuer-Versprechen bleibt gebrochen
    • Etat 2027 steht trotz offener Stromsteuerfrage
    Stromsteuer - Haßelmann attestiert Merz Führungsschwäche
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Marathonsitzung des Haushaltsausschusses hat die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann der Regierung Planlosigkeit und Bundeskanzler Friedrich Merz Führungsschwäche vorgeworfen. "Die großen Versprechen, die Kanzler Merz noch vor ein paar Tagen gemacht hat, die Senkung der Stromsteuer für alle, dieses Versprechen bleibt ein gebrochenes Versprechen", sagte Haßelmann im ZDF-"Morgenmagazin".

    "Für vieles andere findet sich ja in diesem Haushalt sehr kurzfristig ein Weg", betonte sie. Das mehrfach wiederholte Versprechen des Kanzlers zur Stromsteuersenkung werde aber nicht erfüllt. "Das zeigt, finde ich, die Planlosigkeit und auch die Führungsschwäche des Kanzlers."

    Noch dazu offenbare die von der Union forcierte Verschiebung der Zuckersteuer und die Absage an die Plastiksteuer "ziemlich viel Planlosigkeit" innerhalb der Regierung.

    In der 16-stündigen sogenannten Bereinigungssitzung hatte sich der Haushaltsausschuss auf einen Etat für 2027 mit Ausgaben in Höhe von rund 560,9 Milliarden Euro geeinigt. Was im Haushaltsausschuss beschlossen ist, wird in der Regel nicht mehr verändert. Das könnte in diesem Jahr wegen der noch offenen Streitfrage um die Stromsteuer jedoch anders sein./vio/DP/mis






    Verfasst von dpa-AFX
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