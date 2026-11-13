Lang & Schwarz: Positives Quartal trotz deutlichem Ergebniseinbruch

Im dritten Quartal 2026 sank das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf **1,1 Mio. Euro** nach 24,0 Mio. Euro im Vorjahresquartal; der Konzernüberschuss lag bei **0,4 Mio. Euro** und das Ergebnis je Aktie bei 0,04 Euro.

Hauptursachen waren deutlich geringere Handelsumsätze mit Trade Republic seit Anfang Juli sowie ein ruhiges Sommermarktumfeld. Das Handelsvolumen betrug insgesamt **17,6 Mrd. Euro**, das Handelsergebnis 11,9 Mio. Euro.

Die ersten neun Monate entwickelten sich insgesamt positiv: Das Handelsergebnis stieg um rund 14 % auf **110,5 Mio. Euro**, das gewöhnliche Geschäftsergebnis ebenfalls um rund 14 % auf 72,8 Mio. Euro.

Strukturierte Produkte waren im dritten Quartal eine wichtige Ertragssäule: Sie erwirtschafteten einschließlich Treasury **11,4 Mio. Euro** des Handelsergebnisses, gegenüber 0,5 Mio. Euro im TradeCenter.

Lang & Schwarz treibt die strategische Weiterentwicklung und Diversifizierung voran, hat die Migration zu einem neuen Custodian abgeschlossen und setzt Maßnahmen zur Kostenoptimierung um. Die Mitarbeiterzahl sank gegenüber dem Vorquartal auf 101.

In den ersten Wochen des vierten Quartals lagen Handelsumsätze und Handelsergebnis etwa auf dem Niveau des dritten Quartals. Zudem will das Unternehmen seine Kapitalmarktkommunikation durch regelmäßige Earnings Calls und intensiveren Investorendialog ausbauen.

Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Lang & Schwarz ist am 13.11.2026.

Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,69 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,400EUR das entspricht einem Minus von -4,96 % seit der Veröffentlichung.





