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    Softing im Fokus: Zwischenmitteilung zu Q3 und 9 Monaten 2026

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    Weniger Umsatz, mehr Aufträge: Softing kämpft 2026 mit Verlusten, sieht dank wachsender Bestellungen aber Chancen für 2027. Die Jahresprognose bleibt bestehen.

    Softing im Fokus: Zwischenmitteilung zu Q3 und 9 Monaten 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Softing **57,8 Mio. Euro Umsatz**, ein Rückgang von **8,1 %** gegenüber dem um Verkäufe bereinigten Vorjahreszeitraum. Das EBITDA lag bei **3,3 Mio. Euro**, das operative EBIT bei **–1,5 Mio. Euro** und das Konzernergebnis bei **–3,2 Mio. Euro**.
    • Der Auftragseingang stieg um **20 % auf 66,7 Mio. Euro**; der Auftragsbestand wuchs um mehr als **50 % auf 26,8 Mio. Euro**. Ein großer Teil des erwarteten Umsatzes aus neuen Aufträgen wird 2027 wirksam.
    • Das Segment **Industrial** steigerte den Umsatz um gut **7 % auf 34,4 Mio. Euro** und verbesserte das EBIT auf **1,8 Mio. Euro**. Besonders stark entwickelte sich Nordamerika; Softwarelizenzen mit wiederkehrenden Erlösen stärken den Auftragsbestand.
    • **Automotive** verzeichnete einen Umsatzrückgang von **23 % auf 18,6 Mio. Euro** und ein negatives operatives EBIT von **0,5 Mio. Euro**. Für das Gesamtjahr erwartet Softing dank im vierten Quartal abgerechneter Projekte ein positives operatives EBIT mindestens auf Vorjahreshöhe.
    • **IT Networks** setzte in den ersten neun Monaten **4,7 Mio. Euro** um und erzielte ein operatives EBIT von **–2,4 Mio. Euro**. Strukturmaßnahmen sollen jährlich rund **1,5 Mio. Euro** einsparen; zusammen mit neuen Produkten soll das Segment 2027 die Gewinnzone erreichen.
    • Für 2026 bestätigt Softing die Umsatzprognose von **80 bis 85 Mio. Euro**. Erwartet werden ein EBIT von **–0,5 bis 0,5 Mio. Euro** vor möglichen Sondereffekten und ein operatives EBIT von **2 bis 3 Mio. Euro**.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Softing ist am 13.11.2026.

    Der Kurs von Softing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.


    Softing

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