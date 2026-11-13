Softing im Fokus: Zwischenmitteilung zu Q3 und 9 Monaten 2026 57 0 Kommentare

Weniger Umsatz, mehr Aufträge: Softing kämpft 2026 mit Verlusten, sieht dank wachsender Bestellungen aber Chancen für 2027. Die Jahresprognose bleibt bestehen.

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Verfasst von wO Newsflash

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