Darum stiehlt diese Chip-Aktie jetzt AMD, Nvidia & Co. die Show!

In diesem Zusammenhang werden insbesondere AMD als direkter Konkurrent im Bereich Grafikbeschleuniger sowie Broadcom genannt, das Großkunden wie Anthropic und Meta Platforms mit Halbleiterprodukten nach Kundenwunsch (ASIC) überzeugt. Beide Aktien verteuerten sich in den vergangenen Tag stark. AMD liegt auf Wochensicht sogar über 30 Prozent im Plus.

Am Tag 1 nach dem zuletzt unausweichlich gewordenen Rücktritt von Jensen Huang als CEO von Nvidia diskutieren Anlegerinnen und Anleger über die möglichen Profiteure der Führungskrise beim für den KI-Boom bislang wichtigsten Halbleiterentwickler.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Kursparty findet unterdessen bei Cerebras statt

Doch vor dem Wochenende und den in der kommenden Woche anstehenden Nvidia-Zahlen könnte ihnen eine ganz andere Halbleiter-Aktie die Show stehlen: Cerebras, Entwickler besonders leistungsfähiger KI-Chips, hat am Donnerstagabend starke Quartalszahlen vorgelegt, was in der US-Nachbörse für ein Plus von mehr als 18 Prozent gesorgt hat.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse des Spezialisten für sogenannte Wafer-sized-Chips auf berichteter Basis um 55 Prozent auf 210,8 Millionen US-Dollar zu. Auf bereinigter Basis kletterte der Umsatz sogar um 70 Prozent auf 230,9 Millionen US-Dollar. Vor allem Cloud-Lösungen waren gefragt, hier steigerte sich Cerebras um rund 270 Prozent.

Kostenexplosion bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben

Bei der Profitabilität hat das erst im Juni an die Börse gebrachte Unternehmen noch ein Stück Arbeit vor sich. Der Verlust pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) lag mit 0,67 US-Dollar um 1 Cent unter den Erwartungen. Insgesamt erwirtschaftete Cerebras einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettoverlust in Höhe von 161,2 Millionen US-Dollar gegenüber einem Fehlbetrag von -22,2 Millionen US-Dollar vor einem Jahr.

Der Anstieg geht mit rund 120 Millionen US-Dollar allerdings fast vollständig auf höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben zurück – das kann als Investition in die eigene Zukunft verstanden werden. Das Unternehmen verfügt über Vermögenswerte in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar und steht daher nicht unter Druck, schnellstmöglich GAAP-Profitabilität zu erreichen.

Umsatz vor Verdreifachung, Profitabilität rückt schnell näher

Doch genau das könnte schneller gehen als vom Markt bislang erwartet. Wenngleich der Umsatz im abgelaufenen Quartal auf berichteter Basis etwas unter den Analystenerwartungen lag, überraschte Cerebras mit seiner Prognose für das kommende Quartal.

Erwartet werden "Kernerlöse" (Core Revenue) in Höhe von 310 bis 330 Millionen US-Dollar, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem jüngst abgelaufenen Quartal bedeuten würde. Expertinnen und Experten hatten lediglich eine Guidance über 271,2 Millionen US-Dollar erwartet. Außerdem soll nach einem Minus von zuletzt 14 Prozent jetzt eine operative Kernmarge von -1 bis +1 Prozent erreicht werden. Auf Quartalsbasis ist Profitabilität also zum Greifen nahe!

Für das Gesamtjahr 2026 stellte Cerebras einen Umsatz zwischen 940 und 960 Millionen US-Dollar in Aussicht, was weit über dem Analystenkonsens von 887,4 Millionen US-Dollar lag. Die operative Marge wurde auf -10 bis -8 Prozent veranschlagt. Für 2027 wurde neben einer Verdreifachung der Erlöse auch eine weiter verbesserte Marge in Aussicht gestellt.

Aktie macht nachbörslich +18 Prozent

Das Versprechen einer raschen Margenexpansion, das frühzeitige Erreichen von GAAP-Profitabilität und die Aussichten auf eine Verdreifachung der Konzernerlöse im kommenden Jahr begeisterte Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse.

Sie kauften die Aktie nach einem Minus von 3,3 Prozent im regulären Handel um 18,3 Prozent auf 115,68 US-Dollar hoch. Dabei wurde mit 6,46 Millionen gehandelten Stücken rund zwei Drittel der im regulären Handel abgewickelten Umsätze erreicht. Das spricht für eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ihre Gewinne am Freitag wird verteidigen und möglicherweise sogar ausbauen können, nachdem sie in den vergangenen Wochen gemeinsam mit dem gesamten KI-Trade stark unter Druck gestanden hatte.

Wer allerdings zum IPO-Preis von 350 US-Dollar gekauft hat, steht auch nach dem Kurssprung noch deutlich unter Wasser – ein mahnendes Signal an alle Anlegerinnen und Anleger, die jetzt erwägen, bei Anthropic zuzuschlagen.

Fazit: Spannend, aber auch hochspekulativ

Cerebras sorgt mit seinen ultraschnellen Inferenz-Chips für Aufsehen innerhalb der Halbleiterbranche und steht dank starker Nachfrage vor einer Kombination aus Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion. Das ist für weitere Kurswertsteigerungen besonders vielversprechend.

Noch ist der Charakter der Aktie allerdings hochspekulativ. Selbst unter der Annahme des vom Unternehmen für 2027 bekräftigten Wachstums stehen auf Basis aktueller Analystenschätzungen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 74,1 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von fast 8 zu Buche. Beides sind Werte um mehrere Hundert über dem Branchendurchschnitt und auch über den Gewinnvielfachen bereits etablierter Player, wie beispielsweise Nvidia.

Zudem hängt die Geschäftsentwicklung aktuell noch sehr stark von Oracle als wichtigem Großkunden ab. Der ist in der Reihe der Hyperscaler allerdings das bilanziell schwächste Glied. Vor allem neue namhafte Kunden würden daher starke Argumente für den Kauf der Aktie liefern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"