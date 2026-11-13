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    DAX legt Verschnaufpause ein – Nvidia-Turbulenzen hallen nach

    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Nach dem Sprung über die Marke von 27 000 Punkten und den anschließenden Gewinnmitnahmen dürfte sich der DAX zum Wochenschluss zunächst in ruhigeren Kursbahnen bewegen.

    Die internationalen Vorgaben fallen gemischt aus. Während einige japanische Halbleiterwerte zulegen konnten, gerieten zahlreiche Technologie- und KI-Unternehmen in China unter stärkeren Verkaufsdruck. Die angekündigte Verschärfung der US-Technologieexport- und Importbeschränkungen gegenüber dem Reich der Mitte sorgt für Verunsicherung.

    An der grundsätzlichen KI-Wachstumsstory hat sich allerdings wenig verändert. Die überzeugenden Quartalszahlen der US-Technologieunternehmen Cisco und Applied Materials unterstreichen, dass die Nachfrage nach leistungsfähiger Infrastruktur und Halbleitertechnologie weiterhin hoch ist. Die Investoren unterscheiden inzwischen stärker zwischen kurzfristigen politischen und unternehmensspezifischen Risiken und den langfristigen Wachstumsperspektiven der Branche.

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    Für den DAX bleiben die unmittelbaren Auswirkungen der internationalen Technologieturbulenzen überschaubar. Die Anleger richten ihren Blick deshalb wieder stärker auf die Konjunkturdaten. Die heute veröffentlichten deutschen Großhandelspreise sind mit einem Anstieg von 8,8 Prozent etwas stärker ausgefallen als die erwarteten 8,7 Prozent. Der Preisdruck auf die vorgelagerten Handelsstufen bleibt ein Thema. Gerade nach der jüngsten Entspannung bei den Energiepreisen werden die Investoren genau beobachten, ob sich daraus erneut Risiken für die allgemeine Inflationsentwicklung ergeben.

    Im weiteren Tagesverlauf stehen die Daten zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone für das dritte Quartal sowie die US-Erzeugerpreise im Mittelpunkt. Besonders Letztere könnten für Bewegung sorgen. Nachdem die Verbraucherpreise bereits höher als erwartet ausgefallen waren, wächst die Sorge, dass sich der Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten hartnäckiger hält als bislang erhofft. Ein erneuter, überraschend starker Preisanstieg könnte die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen verstärken und damit insbesondere die hoch bewerteten Technologieaktien erneut unter Druck setzen. Für den DAX zeichnet sich zum Wochenschluss eine Handelsspanne zwischen 26 600 und 26 850 Punkten ab.

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    Verfasst von Andreas Lipkow
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