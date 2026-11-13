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    Microsoft-Desaster: Trader zurück in die Steinzeit, Quartalszahlen vertagt!

    Zurück zu Telefon und Fax!

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    Die weltweite Microsoft-Panne hat weit größere Folgen als ausgefallene E-Mails. Banken können zeitweise Geschäfte nicht abschließen, Händler improvisieren. Selbst große Unternehmen müssen ihre Finanzberichte verschieben.

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    Zurück zu Telefon und Fax! - Microsoft-Desaster: Trader zurück in die Steinzeit, Quartalszahlen vertagt!
    Foto: Yui Mok - PA Wire

    Der weltweite Microsoft-Ausfall hat sogar den Finanzhandel ausgebremst: Händler griffen wieder zu Telefon und Fax, Banken konnten Finanzierungsgeschäfte teils nicht abschließen, Unternehmen verschoben Geschäftszahlen. Während Outlook, Teams und Copilot über Stunden streikten, registrierte Downdetector rund 200.000 Störungsmeldungen zu Microsoft-Diensten. An der Börse blieb die Reaktion zunächst verhalten: Microsoft schloss am Donnerstag 0,36 Prozent höher bei 523 US-Dollar (rund 450 Euro). Nachbörslich gab die Aktie rund 0,4 Prozent nach.

    Besonders hart traf die Panne Finanzunternehmen in Asien. Wie Bloomberg berichtet, musste eine UBS-Händlerin in Sydney auf Telefonate ausweichen. Bei CMC Markets in Singapur wurden Geschäfte wieder telefonisch abgestimmt, während sich bei BNP Paribas Asset Management in Tokio Handelsbestätigungen stauten. Der Handel lief dort weitgehend weiter, die Abwicklung wurde jedoch erschwert.

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    Auch außerhalb der Finanzbranche häuften sich die Folgen. Das japanische Finanzministerium konnte zeitweise keine E-Mails empfangen. Der US-Nutzfahrzeughersteller Workhorse verschob seine Quartalszahlen auf den 16. November. Beim Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont verzögerte sich die Ergebnisveröffentlichung leicht. Die australische Börse ASX betonte dagegen, dass ihr Handelsbetrieb normal laufe.

    Begonnen hatte die Störung am Donnerstag. Microsoft warnte, Nutzer in sämtlichen Regionen könnten Probleme beim Zugriff auf Exchange Online und weitere Dienste von Microsoft 365 bekommen. Auch SharePoint und Schnittstellen zu Anwendungen von OpenAI und Anthropic waren zeitweise betroffen. In den USA gingen auf dem Höhepunkt allein für Outlook mehr als 130.000 Störungsmeldungen ein. Das sind gemeldete Probleme, nicht betroffene Nutzer.


     

    Nach Angaben des Konzerns waren zahlreiche Server unerwartet ausgefallen und hatten die übrige Infrastruktur überlastet. Wieder hochgefahrene Systeme reagierten zum Teil erneut nicht, sobald der Datenverkehr zunahm. Microsoft leitete Verbindungen um, startete Server neu und stellte zusätzliche Kapazitäten bereit. Hinweise auf einen Cyberangriff sah der Konzern nicht. Am Freitagmorgen gab es erste Fortschritte; eine dauerhaft stabile Wiederherstellung war zunächst nicht bestätigt.

    Der Ausfall zeigt, wie abhängig Finanzunternehmen und Behörden von wenigen Cloud-Plattformen sind. Für Microsoft ist entscheidend, ob der Konzern solche Kettenreaktionen künftig verhindern kann. Der geringe Kursausschlag vom Donnerstag sagt über mögliche Folgekosten oder längerfristige Vertrauensschäden noch wenig aus.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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