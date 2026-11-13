Microsoft-Desaster: Trader zurück in die Steinzeit, Quartalszahlen vertagt!

Besonders hart traf die Panne Finanzunternehmen in Asien. Wie Bloomberg berichtet, musste eine UBS-Händlerin in Sydney auf Telefonate ausweichen. Bei CMC Markets in Singapur wurden Geschäfte wieder telefonisch abgestimmt, während sich bei BNP Paribas Asset Management in Tokio Handelsbestätigungen stauten. Der Handel lief dort weitgehend weiter, die Abwicklung wurde jedoch erschwert.

Der weltweite Microsoft-Ausfall hat sogar den Finanzhandel ausgebremst: Händler griffen wieder zu Telefon und Fax, Banken konnten Finanzierungsgeschäfte teils nicht abschließen, Unternehmen verschoben Geschäftszahlen. Während Outlook, Teams und Copilot über Stunden streikten, registrierte Downdetector rund 200.000 Störungsmeldungen zu Microsoft-Diensten. An der Börse blieb die Reaktion zunächst verhalten: Microsoft schloss am Donnerstag 0,36 Prozent höher bei 523 US-Dollar (rund 450 Euro). Nachbörslich gab die Aktie rund 0,4 Prozent nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch außerhalb der Finanzbranche häuften sich die Folgen. Das japanische Finanzministerium konnte zeitweise keine E-Mails empfangen. Der US-Nutzfahrzeughersteller Workhorse verschob seine Quartalszahlen auf den 16. November. Beim Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont verzögerte sich die Ergebnisveröffentlichung leicht. Die australische Börse ASX betonte dagegen, dass ihr Handelsbetrieb normal laufe.

Begonnen hatte die Störung am Donnerstag. Microsoft warnte, Nutzer in sämtlichen Regionen könnten Probleme beim Zugriff auf Exchange Online und weitere Dienste von Microsoft 365 bekommen. Auch SharePoint und Schnittstellen zu Anwendungen von OpenAI und Anthropic waren zeitweise betroffen. In den USA gingen auf dem Höhepunkt allein für Outlook mehr als 130.000 Störungsmeldungen ein. Das sind gemeldete Probleme, nicht betroffene Nutzer.





Nach Angaben des Konzerns waren zahlreiche Server unerwartet ausgefallen und hatten die übrige Infrastruktur überlastet. Wieder hochgefahrene Systeme reagierten zum Teil erneut nicht, sobald der Datenverkehr zunahm. Microsoft leitete Verbindungen um, startete Server neu und stellte zusätzliche Kapazitäten bereit. Hinweise auf einen Cyberangriff sah der Konzern nicht. Am Freitagmorgen gab es erste Fortschritte; eine dauerhaft stabile Wiederherstellung war zunächst nicht bestätigt.

Der Ausfall zeigt, wie abhängig Finanzunternehmen und Behörden von wenigen Cloud-Plattformen sind. Für Microsoft ist entscheidend, ob der Konzern solche Kettenreaktionen künftig verhindern kann. Der geringe Kursausschlag vom Donnerstag sagt über mögliche Folgekosten oder längerfristige Vertrauensschäden noch wenig aus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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