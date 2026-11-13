Schwächerer Ausblick lastete am Aktienkurs!

Intel befindet sich derzeit am Kapitalmarkt in einer hochvolatilen Umbruchphase. Einerseits profitiert das Unternehmen vom starken Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) im Rechenzentrumsgeschäft, andererseits belasten operative Herausforderungen in der Chipfertigung sowie im PC-Markt die Geschäftsentwicklung. Im dritten Quartal 2026 steigerte Intel den Umsatz um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Gewinnerwartungen. Die für das vierte Quartal angegebene konservative Umsatzprognose von etwa 15,5 Milliarden US-Dollar führte jedoch am 30. Oktober 2026 zum stärksten Tagesverlust seit 1974. Die Sparte der Auftragsfertigung verzeichnete im dritten Quartal weiterhin einen operativen Verlust von 1,9 Milliarden US-Dollar. Solange keine externen Großkunden für den 14A-Prozess (1,4 nm) gewonnen werden, bleibt dieses Geschäftsfeld ein erheblicher Kapitalfresser.

Trotz des jüngsten Kursrückgangs lagen die Intel-Aktien am gestrigen Donnerstag für das Jahr 2026 weiterhin rund 59 Prozent im Plus. Seit dem Frühjahr 2025 hat sich ihr Wert zudem mehr als 234 Prozent erhöht. Mitte September 2025 entstand eine Kurslücke (Gap) nach oben, wodurch die obere Begrenzung der zuvor etablierten Seitwärtsbewegung bei 25,82 US-Dollar überwunden wurde. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren Beteiligungen von Nvidia sowie der US-Regierung. Derzeit stabilisiert sich der Kurs nach dem Kurseinbruch auf dem Niveau von 61,77 US-Dollar. Durch den aktuellen Halbleiterboom wurden die Prognosen nach oben korrigiert. Die Turbulenzen um den aktuellen CEO von Nvidia lasteten am gestrigen Donnerstag auch auf dem Kurs von Intel. Damit ist wieder etwas mehr Luft aus der KI-Blase entwichen. Aus fundamentaler Sicht können die erwarteten Bilanzgewinne für die Jahre 2026/27 und 2027/28 jedoch noch nicht mit den Ergebnissen aus den Jahren 2016 bis 2023 mithalten. Die Marktteilnehmer gehen anhand ihrer Bewertung davon aus, dass Intel wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte, was das aktuelle Kursniveau rechtfertigt. Zudem könnte der strategische Vorteil eigener Produktionsanlagen außerhalb Taiwans bei einem möglichen Konflikt zwischen Taiwan und China eine Rolle spielen. Diese Situation würde dem aktuellen Marktführer TSMC deutlichen Schaden zufügen.

Intel Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Intel Corporation bis auf 74,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MN7MFG) überproportional mit einem Omega von 2,74 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 67 % und dem Ziel bei 74,01 US-Dollar (1,413 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 14.12.2026 eine Rendite von rund 54 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 51,34 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 45 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,23 zu 1, wenn bei 51,34 US-Dollar (0,502 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MN7MFG Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,88 – 0,91 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 90,00 US-Dollar Basiswert: Intel Corporation akt. Kurs Basiswert: 62,11 US-Dollar Laufzeit: 17.12.2027 Kursziel: 1,413 Euro Omega: 2,74 Kurschance: + 54 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Morgan Stanley

Optionsschein-Update 13.11.2026: Nvidia Corporation Die am 16. Oktober 2026 vorgestellte Idee, mit einem Put-Optionsschein (WKN MM7MS2) mit dem Basispreis von 200,00 US-Dollar auf die Nvidia Corporation zu setzen, notiert zur Stunde zum Geldkurs von 4,47 Euro und liegt mit 113 Prozent im Plus. Die Bären scheinen aktuell bei der Aktie ihr Pulver verschossen zu haben. Es ist daher ratsam, den Gewinn mitzunehmen.

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