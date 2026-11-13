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    Bitcoin rutscht unter 70.000 US-Dollar - Zinssorgen beschleunigen Talfahrt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt wegen Zinssorgen unter 70.000 Dollar
    • Ölpreise verstärken Inflations- und Zinssorgen
    • Höhere Zinsen machen Bitcoin-Anlagen unattraktiver
    Bitcoin rutscht unter 70.000 US-Dollar - Zinssorgen beschleunigen Talfahrt
    Foto: André François McKenzie - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen vor steigender Inflation und damit höheren Zinsen haben am Freitag den jüngsten Kursrutsch des Bitcoins verschärft. Die älteste und bekannteste Kryptowährung sackte auf der Handelsplattform Bitstamp erstmals seit August wieder unter die runde Marke von 70.000 US-Dollar. Zuletzt notierte der Bitcoin bei gut 68.700 Dollar.

    Das Umfeld für die als sehr riskant geltenden Kryptowährungen ist mittlerweile rauer geworden. Sie leiden neben den jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor insbesondere darunter, dass die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Ölpreise und die daraus resultierende hohe Inflation die Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank verstärkt haben.

    Zuletzt hatten etwas höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherpreise für Oktober die Aussicht auf eine Leitzinserhöhung in den USA im Dezember zementiert. Am Nachmittag nun könnte eine Überraschung bei US-Erzeugerpreisdaten den Bitcoin weiter unter Druck setzen. Denn die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

    Aktuell steht im Raum, dass die Fed die Leitzinsen im Dezember um mindestens 0,25 Prozentpunkte erhöht. Das wäre eine schlechte Nachricht für Bitcoin-Anleger, denn die Kryptowährung wirft keine Zinsen ab. Stattdessen werden zinstragende Anlageformen wie Anleihen bei einer restriktiveren Geldpolitik attraktiver.

    Zudem ist der politische Rückenwind für die Kryptobranche etwas abgeflaut, nachdem die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Anfang letzter Woche die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments erobert hatten. Die Folge könnte im neuen Jahr eine strengere behördliche Aufsicht sein.

    Noch im August hatte die Kryptobranche einen regelrechten Boom erlebt. Ein Grund dafür war auch gewesen, dass US-Präsident Donald Trump eine stärkere Unterstützung des Sektors in Aussicht gestellt hatte, um im geopolitischen Wettbewerb vor China zu bleiben. Trump hatte auf eine rasche Verabschiedung des Krypto-Regulierungsgesetzes namens Clarity Act gedrängt, das Experten zufolge eine Reihe von Erleichterungen wie etwa einheitliche Marktstrukturen bringen würde. Doch das Vorhaben ist gescheitert./la/stk

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