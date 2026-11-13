Iran meldet Explosion an Gastankschiff
- Iran meldet den vierten Tag Explosionen an Schiffen
- Zwölf Öltanker und ein Gastankschiff betroffen
- Irans Kräfte legen trotz US-Schutz weiter Seeminen
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben den vierten Tag in Folge Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Ein Gastankschiff sei am Freitagmorgen auf eine Seemine gefahren, hieß es in einer Erklärung der einflussreichen Militärorganisation. Der Tanker für Flüssiggas hätte sich auf einer "nicht genehmigten" Route befunden und Warnungen ignoriert.
Seit Sonntag ist es damit iranischen Militärangaben zufolge mindestens an zwölf Öltankern und einem Gastankschiff zu Explosionen gekommen.
Irans Marinestreitkräfte legen weiterhin Seeminen
Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Auch das Gastankschiff wurde nach Angaben aus dem Iran von US-Kampfflugzeugen begleitet.
Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Dennoch scheint es den Streitkräften des Irans zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen. Diese werden iranischen Angaben nach entweder mit Schnellbooten ausgelegt oder mit Raketen in die Meerenge geschossen./arb/DP/mis
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.