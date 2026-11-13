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    Generali trotzt dem Milliarden-Schock: Ist diese Aktie ein Geheimtipp?

    12 Prozent mehr Gewinn

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    Generali steigert den Gewinn trotz Milliardenschäden um zwölf Prozent. Die Vermögensverwaltung boomt, doch das Wachstum verliert im dritten Quartal an Tempo.

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    12 Prozent mehr Gewinn - Generali trotzt dem Milliarden-Schock: Ist diese Aktie ein Geheimtipp?
    Foto: SNS UG - Sport News Südwest

    Der italienische Versicherungskonzern Generali hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich mehr verdient – und das trotz hoher Belastungen durch Naturkatastrophen. Der bereinigte Nettogewinn kletterte um zwölf Prozent auf 3,68 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 8,5 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro.

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    Damit übertraf Generali beim bereinigten Gewinn die Analystenerwartungen von 3,56 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis blieb dagegen knapp unter den prognostizierten 6,48 Milliarden Euro.

    Milliardenschäden können Gewinnwachstum nicht stoppen

    Die gebuchten Bruttoprämien stiegen um 4,5 Prozent auf 76,52 Milliarden Euro. Besonders das Sach- und Unfallversicherungsgeschäft entwickelte sich mit einem Prämienplus von 6,3 Prozent erfreulich. In der Lebensversicherung betrug der Zuwachs 3,5 Prozent. Allerdings hinterließen Naturkatastrophen deutliche Spuren in der Bilanz. Die entsprechenden Schäden summierten sich auf rund 1,47 Milliarden Euro. Weitere 323 Millionen Euro entfielen auf größere, von Menschen verursachte Schadenereignisse.

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    Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich deshalb von 92,3 auf 92,8 Prozent. Werte unter 100 Prozent zeigen an, dass das Versicherungsgeschäft vor Kapitalanlageerträgen profitabel arbeitet.

    Vermögensverwaltung wird zum Gewinnmotor

    Besonders dynamisch entwickelte sich das Asset & Wealth Management. Der operative Gewinn dieser Sparte sprang um 23,2 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro. Auch die Lebensversicherung überzeugte. Die Nettomittelzuflüsse erhöhten sich um 13,6 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Der operative Gewinn der Sparte stieg um 7,4 Prozent auf 3,32 Milliarden Euro. Die Kapitalausstattung bleibt solide. Die Solvabilitätsquote lag bei 211 Prozent, nach 219 Prozent zum Jahresende 2025.

    Wachstum verliert im dritten Quartal an Tempo

    Ein Wermutstropfen: Im dritten Quartal legte das operative Ergebnis lediglich um 2,6 Prozent zu. Im ersten Halbjahr hatte Generali noch ein Wachstum von rund elf Prozent erzielt.

    Dennoch zeigt sich das Management zuversichtlich. Finanzvorstand Cristiano Borean sieht den Konzern auf Kurs, sämtliche Ziele des Strategieprogramms "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" bis 2027 zu übertreffen.

    Fazit: Generali trotzt Milliardenschäden – bleibt die Aktie attraktiv?

    Generali überzeugt mit kräftigem Gewinnwachstum trotz hoher Naturkatastrophenschäden. Besonders die Vermögensverwaltung entwickelt sich zum wichtigen Wachstumstreiber. Die solide Kapitalausstattung und steigende Prämieneinnahmen sprechen für den Versicherer. Allerdings belasten höhere Schadenquoten und das nachlassende operative Wachstum im dritten Quartal die Aussichten. Dabei besteht das Risiko eines Totalverlusts.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE-Redaktion (Experte für Versicherungsaktien, europäische Finanzwerte und die Versicherungswirtschaft)

     

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    RedakteurPaul Späthling
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