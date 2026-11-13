🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsINDUS Holding AktievorwärtsNachrichten zu INDUS Holding

    INDUS Holding bricht um 8,28 % ein und verliert deutlich mehr als der SDAX

    Rücksetzer

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    INDUS Holding sackt um 8,28 % ab, liegt seit Jahresbeginn aber noch mit 25,09 % im Plus.

    Rücksetzer - INDUS Holding bricht um 8,28 % ein und verliert deutlich mehr als der SDAX
    Foto: INDUS Holding AG

    Deutlich stärker als der SDAX gerät INDUS Holding unter Druck: Während der Nebenwerteindex um 0,62 % nachgibt, bricht die Aktie der Mittelstandsholding um 8,28 % ein. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    INDUS Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2026

    Obwohl die INDUS Holding Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,81 %.

    Allein seit letzter Woche ist die INDUS Holding Aktie damit um -2,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von INDUS Holding einen Anstieg von +25,09 %.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während INDUS Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,62 %.

    Die Aktie von INDUS Holding erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,78 %, über 10 Jahre bei -3,61 %.

    Informationen zur INDUS Holding Aktie

    INDUS Holding erwirbt und entwickelt mittelständische Industrieunternehmen mit Fokus auf Engineering, Infrastruktur und Werkstoffe. Die Töchter liefern u. a. Automatisierungstechnik, Baukomponenten und Metallprodukte. Als etablierte börsennotierte Mittelstandsholding konkurriert INDUS etwa mit GESCO und MBB um Zukäufe. Profilmerkmale: langfristiges Halten statt geplanter Exits, dezentrale Führung und spezialisierte Nischenanbieter im Portfolio.

    Es gibt 27 Mio. INDUS Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 905,04 Mio.EUR € wert.

    INDUS Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,76 %
    1 Monat -4,60 %
    3 Monate +14,81 %
    1 Jahr +44,27 %
    Stand: 13.11.2026, 09:30 Uhr

    So schlagen sich die Wettbewerber von INDUS Holding

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. mutares notiert im Minus, mit -1,25 %.

    INDUS Holding Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der INDUS Holding Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur INDUS Holding Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    INDUS Holding

    -7,30 %
    -8,59 %
    -11,17 %
    +6,97 %
    +33,60 %
    +71,16 %
    -4,49 %
    -36,13 %
    +132,67 %
    ISIN:DE0006200108WKN:620010
    INDUS Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Rücksetzer INDUS Holding bricht um 8,28 % ein und verliert deutlich mehr als der SDAX INDUS Holding sackt um 8,28 % ab, liegt seit Jahresbeginn aber noch mit 25,09 % im Plus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     