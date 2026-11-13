INDUS Holding bricht um 8,28 % ein und verliert deutlich mehr als der SDAX

Obwohl die INDUS Holding Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,81 %.

Deutlich stärker als der SDAX gerät INDUS Holding unter Druck: Während der Nebenwerteindex um 0,62 % nachgibt, bricht die Aktie der Mittelstandsholding um 8,28 % ein. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Allein seit letzter Woche ist die INDUS Holding Aktie damit um -2,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von INDUS Holding einen Anstieg von +25,09 %.

Während INDUS Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,62 %.

Die Aktie von INDUS Holding erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,78 %, über 10 Jahre bei -3,61 %.

Informationen zur INDUS Holding Aktie

INDUS Holding erwirbt und entwickelt mittelständische Industrieunternehmen mit Fokus auf Engineering, Infrastruktur und Werkstoffe. Die Töchter liefern u. a. Automatisierungstechnik, Baukomponenten und Metallprodukte. Als etablierte börsennotierte Mittelstandsholding konkurriert INDUS etwa mit GESCO und MBB um Zukäufe. Profilmerkmale: langfristiges Halten statt geplanter Exits, dezentrale Führung und spezialisierte Nischenanbieter im Portfolio.

Es gibt 27 Mio. INDUS Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 905,04 Mio.EUR € wert.

INDUS Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,76 % 1 Monat -4,60 % 3 Monate +14,81 % 1 Jahr +44,27 %

So schlagen sich die Wettbewerber von INDUS Holding

Stand: 13.11.2026, 09:30 Uhr

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. mutares notiert im Minus, mit -1,25 %.

INDUS Holding Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der INDUS Holding Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur INDUS Holding Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.