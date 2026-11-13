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    H&R bestätigt vorläufige Q3/2026-Zahlen: Neue Mitteilung da

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    Mehr Umsatz, höheres Ergebnis: H&R bestätigt die Neunmonatszahlen und hebt die EBITDA-Prognose für 2026 auf bis zu 160 Mio. Euro an.

    H&R bestätigt vorläufige Q3/2026-Zahlen: Neue Mitteilung da
    Foto: adobe.stock.com
    • H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlichte am 13. November 2026 ihre Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2026.
    • Die Mitteilung bestätigt die zuvor gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate.
    • Umsatz und Ergebnis der ersten neun Monate lagen über den Vergleichswerten des Vorjahres.
    • H&R präzisierte und erhöhte die Prognose für das operative Ergebnis (EBITDA) im Gesamtjahr auf bis zu 160 Mio. Euro.
    • Das vollständige Dokument mit Angaben zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage ist im Bereich „Publikationen“ auf hur.com verfügbar.
    • H&R ist ein Spezialchemieunternehmen und produziert außerdem Präzisions-Kunststoffteile.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei H&R ist am 13.11.2026.

    Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,9700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,31 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,9800EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.


    H&R

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    ISIN:DE000A2E4T77WKN:A2E4T7
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