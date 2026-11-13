Bitcoin crasht unter 70.000 $ – Wie weit geht es noch runter?
Krypto-Crash
Bitcoin fällt auf 68.050 US-Dollar. Nvidia-Schock und Zinssorgen belasten den Kryptomarkt spürbar. Doch ein weiterer Rückschlag könnte folgen: Bei Bitcoin-Firmen drohen Aktienverkäufe von bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar.
Die Erholung des Bitcoin gerät ins Wanken: Am Freitag fiel der Kurs zeitweise auf 68.050 US-Dollar. Aktuell liegt er bei 68.753 US-Dollar, was einem Rückgang von knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch Ethereum, XRP und Solana gaben nach, hielten sich aber etwas besser.
Noch in der zweiten Oktoberhälfte schien ein dauerhafter Sprung über 80.000 US-Dollar möglich. Nun treffen mehrere Belastungen aufeinander.
Nvidia-Schock greift auf Krypto über
BTC-ECHO bringt den jüngsten Rutsch mit dem am Donnerstag bekanntgegebenen Rücktritt von Nvidia-Mitgründer Jensen Huang in Verbindung. Die Nvidia-Aktie sackte zeitweise auf 150 US-Dollar ab und schloss bei 166 US-Dollar. Auf Monatssicht verlor sie fast 27 Prozent. Rund eine Billion US-Dollar Börsenwert gingen verloren.
Die Fed schürt neue Zinssorgen
Zusätzlich belastet die Erwartung höherer US-Leitzinsen im Dezember. Aufgrund der hartnäckigen Inflation steht einem Bericht zufolge sogar ein Schritt um 50 statt 25 Basispunkte im Raum. Das entspräche einer Zinsspanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Dieses Szenario erwartet bislang nur eine kleine Minderheit. Höhere Zinsen könnten US-Staatsanleihen attraktiver machen und Risikoanlagen wie Bitcoin belasten.
Bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar an Aktienverkäufen
Laut BTC-ECHO hat MSCI den Ausschluss von Bitcoin-Treasury-Firmen wie Strategy aus seinem Indexuniversum beschlossen. Diese Unternehmen halten Bitcoin als Reserve. Die Änderungen greifen zum Handelsschluss am 30. November. Betroffene passive Indexfonds müssen ihre Positionen verkaufen. Es werden geschätzte Aktienverkäufe von bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar erwartet.
Die Strategy-Aktie verlor binnen eines Monats knapp 25 Prozent an Wert. Das könnte Kapitalerhöhungen und damit weitere Bitcoin-Käufe erschweren. Hinzu kommen Sorgen vor strengeren Regeln für Kryptowährungen und KI-Rechenzentren nach dem Sieg der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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