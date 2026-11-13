Bechtle baut Vorräte wegen hohem Projektvolumen auf
- Bechtle stockt Vorräte auf, Cashflow klar negativ
- Umsatz und Vorsteuergewinn steigen im Quartal
- Rekord-Auftragsbestand, Jahresprognose bestätigt
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal wegen des hohen Projektvolumens und in Erwartung steigender Preise für Speicherchips seine Vorräte aufgestockt. Daher verzeichnete das Unternehmen im Tagesgeschäft einen Finanzmittelabfluss. Der sogenannte operative Cashflow lag bei minus 29,5 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Freitag zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mitteilte. Damit ergibt sich für die ersten neun Monate ein Minus von 131 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Bechtle aber unverändert einen deutlich positiven operativen Cashflow.
Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 6 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Vorsteuergewinn kletterte, wie bereits bekannt, um knapp 14 Prozent auf 91,7 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 63,6 Millionen Euro nach 57,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
Die Bechtle-Aktie notierte am Vormittag gut ein halbes Prozent im Minus. Ein Händler kritisierte, dass der Umsatz die Erwartungen leicht verfehlt habe, lobte aber den Auftragsbestand, der nun konkret genannt wurde. Dieser stieg nach neun Monaten des laufenden Jahres auf ein Rekordniveau von 3,6 Milliarden Euro.
Ferner bestätigte Bechtle die bereits Anfang November erhöhte Jahresprognose. Der Vorsteuergewinn dürfte 2026 um mehr als 10 Prozent steigen. Beim Umsatz geht der Ende des Jahres ausscheidende Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Es war bereits die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr./niw/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 34,60 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +10,08 %/+41,95 % bedeutet.
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Zahlen da.....Quelle:
Im dritten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen weiterhin sehr erfolgreich entwickelt. Trotz höherer Vergleichsbasis aus dem Vorjahreszeitraum konnte das Geschäftsvolumen um rund 19 % auf etwa 2,44 Mrd. € zulegen. Das Vorsteuerergebnis stieg um rund 14 % auf circa 92 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Diese positive Geschäftsentwicklung setzt sich auch im bisherigen Verlauf des vierten Quartals fort. Vor diesem Hintergrund und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 nochmals anzuheben. Beim EBT erwartet Bechtle nun ein Wachstum von mehr als 10 %. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle weiterhin mit einem Plus von mehr als 10 %, beim Umsatz bleibt die Erwartung bei 5 % bis 10 %. Die EBT-Marge vom Geschäftsvolumen erwartet der Vorstand unverändert leicht unter dem Vorjahreswert (3,8 %).
Damit hebt der Vorstand die Jahresprognose nach dem 28. Juli 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr an.
Prognose 2026 Neu Bisher
Geschäftsvolumen Mehr als 10 % Mehr als 10 %
Umsatz 5 % – 10 % 5 % – 10 %
EBT Mehr als 10 % 5 % – 10 %
EBT in % vom GV Leicht rückläufig Leicht rückläufig
Die Bechtle AG veröffentlicht den Bericht zum Neunmonatszeitraum und dritten Quartal mit den endgültigen Zahlen am 13. November 2026.
Lass dich überraschen, Herr kurzfristig denkender Zocker! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif