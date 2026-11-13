BASF-Bonus-Zertifikat mit 16%-Chance und 31% Sicherheitspuffer

Nach den guten Quartalszahlen und der moderaten Anhebung der Gewinnprognosen sind sich die Experten nicht zuletzt wegen der möglichen Übernahme des Chemiekonzerns Evonik nicht einig über die zukünftige Wertentwicklung der BASF-Aktie. Die Bandbreite der Experteneinschätzungen erstreckt sich mit Kurszielen von 42 Euro (JP Morgan) bis 59 Euro (Bernstein Research) über eine ziemlich große Bandbreite.

Anlage-Idee: Wer der BASF-Aktie in den kommenden Monaten zwar keinen allzu großen Kursanstieg prognostiziert, aber andererseits das Risiko eines starken Kurseinbruchs als gering ansieht, könnte als Alternative zum direkten Kauf der BASF-Aktie die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der BASF-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die BASF-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 37,75 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. März 2028 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 68,75 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BASF-Aktie (ISIN: DE000DN7UHN0) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 68,75 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. März 2028, aktivierte Barriere liegt bei 37,75 Euro. Beim BASF-Aktienkurs von 54,83 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 59,49 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 59,49 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2028 einen Bruttoertrag von 15,57 Prozent (gleich 11 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 31,15 Prozent auf 37,75 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der BASF-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 37,75 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der BASF-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 59,49 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Anlageprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.