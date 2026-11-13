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    Neuer Chef zum Jahresanfang

    ROUNDUP/Frasers regiert bei Boss durch

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    Für Sie zusammengefasst
    • Grieder geht zum Jahresende auf eigenen Wunsch
    • Frasers-Manager Epstein übernimmt den Vorstand
    • Umsatzrückgang zwingt Hugo Boss zu neuem Sparkurs
    ROUNDUP/Frasers regiert bei Boss durch - Neuer Chef zum Jahresanfang
    Foto: Arne Dedert - DPA

    METZINGEN (dpa-AFX) - Nach der Übernahme durch die britische Frasers Group verlässt der nächste Manager den Modekonzern Hugo Boss . Konzernchef Daniel Grieder geht zum Jahresende "auf eigenen Wunsch", wie der Konzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Nachfolger wird der Frasers-Manager David Epstein. Damit haben die Briten nun innerhalb kurzer Zeit die Führung sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat mit eigenen Leuten besetzt.

    Die im SDax notierte Aktie fiel am Freitag in einem zurückhaltenden Umfeld um rund ein halbes Prozent. Ende September war die Aktie im Zuge der Fraser-Übernahme aus dem MDax abgestiegen.

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    Erst am Montag hatte der Vertriebsvorstand und stellvertretende Vorstandsvorsitzende Oliver Timm das Handtuch geworfen und seinen Abschied für Ende November angekündigt. Ende September war der seit 2017 amtierende Finanzvorstand Yves Müller gegangen.

    Grieder verlässt Hugo Boss mitten in einer stürmischen Phase. Vergangene Woche hatte der Konzern wegen eines Umsatz- und Gewinnrückgangs sowie Abschreibungen auf IT seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr senken müssen. Der Manager hat Ende des vergangenen Jahres wegen der zurückhaltenden Nachfrage bereits das zweite Spar- und Transformationsprogramm aufgelegt und eine Geschäftsbelebung erst wieder für 2027 in Aussicht gestellt.

    Grieder ist seit rund fünf Jahren im Amt und hat das Unternehmen durch eine radikale Neuausrichtung umgebaut. Er fokussierte sich auf Digitalisierung, starkes Marketing sowie eine verjüngte Zielgruppe.

    Epstein wechselt zu Jahresbeginn von der Frasers Group zu Hugo Boss. Bei den Briten verantwortete er seit 2024 im Vorstand die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxus.

    Frasers hat seit 2020 seine Beteiligung an Hugo Boss stetig ausgebaut, und Ende Oktober mit 50,08 Prozent die Mehrheit übernommen. Die Briten versuchten bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots bewertete Frasers das Unternehmen mit rund 2,7 Milliarden Euro. Der Bekleidungshersteller mit Sitz im schwäbischen Metzingen hielt den gebotenen Preis von 38 Euro pro Aktie für zu niedrig und empfahl seinen Aktionären, das Angebot abzulehnen.

    Als Konsequenz aus dem Übernahmekampf hatte Aufsichtsratschef Stephan Sturm bereits Mitte September seinen Posten abgegeben, worauf der Fraser-Vertreter Michael Murray übernahm. Das Verhältnis zwischen dem Großaktionär und der Unternehmensführung war schon länger angespannt: Frasers hatte Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung.

    Die Frasers-Gruppe gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette SPORTS DIRECT. Zudem hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop Asos ./nas/he/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 5,72 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -21,57 %/+4,58 % bedeutet.





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