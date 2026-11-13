Öl-Hammer aus Saudi-Arabien: China schnappt sich Millionen Barrel

Der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco hat über seine Handelssparte Aramco Trading rund sieben Millionen Barrel Khafji-Rohöl an Raffinerien in China und Südkorea verkauft. Das berichten Händler nach Abschluss einer Ausschreibung am Mittwoch. Die Geschäfte verdeutlichen, wie sich der Ölhandel im Nahen Osten angesichts geopolitischer Spannungen und veränderter Transportwege neu organisiert.

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China sichert sich sechs Millionen Barrel

Den Löwenanteil der Lieferungen übernehmen chinesische Käufer. PetroChina, Shenghong Petrochemical und Dongming Petrochemical erwarben laut Händlern jeweils zwei Millionen Barrel. Eine südkoreanische Raffinerie sicherte sich eine weitere Million Barrel. Für die südkoreanische Lieferung im Februar wurde demnach ein Aufschlag von drei bis vier US-Dollar je Barrel gegenüber den Dubai-Notierungen für Januar vereinbart.

Andere Ladungen, die per Schiff-zu-Schiff-Umschlag vor Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft wurden, erzielten dagegen Abschläge von rund fünf US-Dollar je Barrel gegenüber den jeweiligen Dubai-Referenzpreisen.

Die unterschiedlichen Preise hängen unter anderem mit den Lieferbedingungen, Transportkosten und Lieferterminen zusammen.

Ölhandel im Schatten des Iran-Krieges

Fujairah hat für die Ölindustrie eine besondere strategische Bedeutung. Der Hafen liegt außerhalb der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Transportrouten für Rohöl weltweit. Seit Beginn des Krieges zwischen den USA und Iran haben Sicherheitsrisiken und Angriffe auf Handelsschiffe die Öltransporte aus der Golfregion erschwert. Saudi Aramco nutzt deshalb verstärkt alternative Liefermodelle und bietet Öl über Schiff-zu-Schiff-Umschläge außerhalb der Meerenge an.

Die jüngste Ausschreibung reiht sich in eine Serie größerer Ölverkäufe ein. Ende September hatte Aramco Trading bereits rund zehn Millionen Barrel Khafji-Rohöl an Raffinerien in China, Indien und Südkorea verkauft. Einige dieser Lieferungen wurden mit Abschlägen von acht US-Dollar je Barrel zur Dubai-Benchmark abgeschlossen.

Was bedeutet das für den Ölmarkt?

Für asiatische Raffinerien sind die zusätzlichen Lieferungen wichtig, um ihre Rohölversorgung trotz unsicherer Transportwege aufrechtzuerhalten. Für Saudi Aramco geht es gleichzeitig darum, Marktanteile in China und anderen wichtigen Absatzmärkten zu sichern. Die vergleichsweise hohen Preisabschläge bei einzelnen Geschäften machen deutlich, dass Lieferbedingungen und Sicherheitsrisiken derzeit eine entscheidende Rolle bei der Preisbildung spielen.

Fazit: Millionen-Deal trotz Ölkrise – profitiert die Aramco-Aktie?

Saudi Aramco sichert sich mit umfangreichen Lieferungen nach Asien wichtige Absatzmärkte. Vor allem die Nachfrage chinesischer Raffinerien stützt das Geschäft. Allerdings können Preisabschläge, hohe Transportkosten und geopolitische Risiken die Margen belasten. Ob die zusätzlichen Verkäufe den Konzerngewinn spürbar erhöhen, bleibt offen. Dabei besteht das Risiko eines Totalverlusts.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE-Redaktion (Experte für Energieaktien, Rohstoffmärkte und die internationale Öl- und Gaswirtschaft)

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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